Foto: Shutterstock

Kā pagatavot izcilu plovu: vislabākā recepte no saulainās Uzbekistānas Ieteikt







Aiva Kalve, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Kāpēc pusdienās izvēlēties rīsus? Kaut vai tāpēc, ka atšķirībā no kartupeļiem tie nav jāmizo. Tieši tāpēc plovs ir ideāls talcinieku ēdiens. Ja to vēl gatavo čuguna kazanā un bagātīgi pievieno garšvielas!… Tā to gatavo arī Vidusāzijā un Azerbaidžānā, kur plovs ir nacionālais ēdiens.

Galvenās plova sastāvdaļas ir rīsi un gaļa. Svarīga ir to proporcija – cik daudz rīsu, tikpat gaļas. Rīsu grauds ir tik jutīgs, ka uzsūc sevī visas garšas un smaržas. Katrai tautai ir savas plova gatavošanas nacionālās īpatnības. Uzbeki gaļu un rīsus gatavo kopā, bet azerbaidžāņi pagatavo atsevišķi un pēc tam samaisa.

Rīsiem jābūt irdeniem. Ja tie būs krēmainā masā, tad jau ēdiens būs pavisam cits – risoto.

Plovs uzbeku gaumē

Sastāvdaļas:

• 1 kg rīsu

• 1 kg jēra vai vistas gaļas

• 1 kg burkānu

• 300 g sīpolu

• 3 ķiploku galviņas (ar kātiņiem)

• 200 ml eļļas

• Sāls, garšvielas (sarkanie un melnie pipari, ķimenes)

Pagatavošana:

Rīsus ieber bļodā un pārlej ar aukstu ūdeni. Sīpolus sagriež ripiņās. Ķiplokus nomizo, atstāj uz daiviņām tikai vienu miziņu, noskrubina ķiploka saknes vietu pilnīgi tīru.

Burkānus notīra un sagriež 3 mm garās sloksnītēs. Nekādā gadījumā nerīvē! Gaļu sagriež gabaliņos.

Uzkarsē katlu (vislabāk izvēlēties ar apaļo dibenu). Karsēšana notiek uz straujas uguns. Kad katls uzkarsis, ielej eļļu. Ar sīpola gabaliņu pārbauda, vai eļļa uzkarsusi: iemet sīpolu eļļā un, kad tas sadedzis, izņem ārā, tad ber sīpolu gredzenus katlā. Neatejot no katla, maisa sīpolus, līdz tie ir zeltaini. Pievieno gaļu un turpina maisīt. Pieliek burkānus, turpina maisīt, lai masa nepiedeg.

Noregulē mazāku liesmu, ielej verdošu ūdeni, lai masa būtu pārklāta. Turpina sautēt, ik pa laikam apmaisot. Pievieno veselos nomizotos ķiplokus ar kātiņiem. Turpina sautēt. Kad burkāni un gaļa mīksti, bet sīpoli izšķīduši, pieber sāli un garšvielas.

Rīsus noskalo sešos ūdeņos un ļoti uzmanīgi uzber virsū masai tā, lai veidotos neliela kaudzīte kā piramīda.

Ņem putu karoti un ūdens krūzi. Lej ūdeni caur putu karoti, lai rodas lejkannas efekts un visi rīsi tiek vienmērīgi aplieti. (Nekādā gadījumā ūdeni nelej ar tējkannu vai pa tiešo no krūzes, tad rīsi sajauksies ar masu!) Ūdenim jābūt apmēram 1 cm virs rīsiem.

Ņem speciāli sagatavotu vāku – katla vāku ietin trīs avīžu kārtās un tad lina dvielī. Tāds vāks domāts, lai, rīsiem vāroties, ūdens, kas iztvaiko, neveidotu kondensātu, kas pilētu atpakaļ uz rīsiem. Lieko šķidrumu uzsūks avīzes, kurās vāks iepakots. Sagatavoto vāku liek virsū katlam un plovu uz lēnas uguns sautē vienu stundu.

Tad pagaršo plovu – rīsiem jābūt mīkstiem, bet ne saķepušiem. Izņem ķiplokus un uzservē atsevišķā traukā. Visu rūpīgi sajauc ar koka karoti. Trīs minūtes atļauj nostāvēties.

Plovam var izmantot arī liellopa un cūkas gaļu, bet autentiskā Vidusāzijas recepte pieprasa jēra gaļu.

Uzziņai!

Plovu gatavo čuguna kazanā – katlā ar puasapaļu dibenu. Čugunam ir poraina struktūra, un laika gaitā tas iegūst tikai papildu aizsargājošās īpašības. Pavāri atzīst, ka čuguna traukos gatavoti ēdieni ir veselīgāki. Čuguns lēnām uzkarst un lēnām atdziest, tam ir zema siltumvadītspēja, tāpēc ēdiens tiek pagatavots vienmērīgi. Čuguna panna ir ideāli piemērota ēdienu gatavošanai, kam svarīga ilgstoša termiskā apstrāde, – ēdiens lēnām uzkarst un lēnām atdziest.