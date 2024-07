Kā ukraiņi modernizējuši “Leopard” tanku, un kā izskatās krievu “šķūnīši”? Ieteikt







Vienmēr man gribējies par karu pasacīt kaut ko labu un pozitīvu, un tad nu šeit arī ir tāda ziņa – “Leopard” tankus ukraiņi ir modernizējuši un pielāgojuši aktuālajām vajadzībām, lai pasargātu tos no droniem un ne tikai. Ir papildu aizsardzības plāksnes izliktas no priekšas, no sāniem, ir siets – šāds tanks būs spējīgs darboties arī kā prettanku līdzeklis; tas spēj šaut, tas visu redz caur tēmekļiem, stobrs un tornis grozās, tā TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” sacīja Rajevs, NBS rezerves pulkvedis.

Reklāma Reklāma

Kā smejas eksperts, ja salīdzina šo video redzamo tanku ar krievu tā saucamajiem šķūnīšu-tankiem, tad no tanka tie ir kļuvuši par artilērisko pašgājēju sistēmu karavīru pārvadāšanai, skata lenķis būtiski samazinājies, tornis vairs negrozās.

Turklāt tagad ir jāņem vērā fakts, uz ko ukraiņi ir spējīgi laikā, kad viņu pašu aizsardzības industrija ir sagrauta,

kapacitātes nav gandrīz nekādas, paralēli esot visu laiku zem pretinieku uguns, tam uzmanību pievērš Rajevs. “Krievijā savukārt ir palaista darbībā kara ekonomika, liela daļa ekonomikas strādā tieši uz karu, ir maksimāli militārās rūpniecības tempi, bet krievu tanki izskatās kaut kā pavisam savādāk,” smejas Rajevs.

Šis pierāda, ka ukraiņu militārā kompleksa spējas joprojām ir pietiekamas – viņi spējuši noturēt tās decentralizācijas apstākļos, kad bija spiesti sadalīt tās pa mazākiem objektiem,

lai izbēgtu no Krievijas uzbrukumiem un lieliem zaudējumiem. Tāpat šis pierāda, ka Ukraiņu armija un militārais komplekss spēj pielāgoties un radīt diezgan jēdzīgus tehnikas paraugus, secina rezerves pulkvedis.









Tanks kā dārza dekors. Ukrainas realitāte























































Tanku remonts Ukrainā