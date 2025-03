Kā vērtējums no malas stiprina Madonas novada attīstību Ieteikt







Agris Lungevičs, Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

CITĀTI:

gadā par ģimenei draudzīgāko pašvaldību Latvijā tika atzīta Madonas novada pašvaldība, kas, protams, arī ļāva justies gandarītam par pašvaldības komandas sasniegumiem.

Esmu pārliecināts, ka veselīgs dzīvesveids veicina radošumu biznesā, profesionalitāti un arī drosmi pieņemt atbildīgus lēmumus.

Novadā ir ļoti daudz sporta dzīves entuziastu, kuri organizē gan profesionālās raudzes, gan masu, tostarp bērnu un jauniešu, sporta pasākumus.

Pašvaldības darbs – nodrošināt iedzīvotājiem svarīgu pakalpojumu pieejamību un ar dažādu instrumentu palīdzību rosināt kopējo teritorijas attīstību – tā to varētu raksturot īsumā. Protams, darbs pašvaldībā ir plašs un sevī ietver vairākas jomas. Gadiem ejot, nereti nākas kļūt par kādas konkrētas nozares – uzņēmējdarbības, ģimenes lietu, sporta jomas, u.c. zinātāju.

Lai novads attīstītos, svarīgākie ir uzņēmēji, pašvaldības uzdevums ir veidot uzņēmējdarbībai draudzīgu vidi, kas, savukārt, rada darbavietas, motivē cilvēkus izvēlēties vienu vai otru dzīvesvietu un tur veidot ģimeni. Madonas novads saņēma LRTK iniciētu balvu “Uzņēmumiem draudzīgākais novads 2023”, kas bija patiešām ekspertu un novada uzņēmēju liels novērtējums pašvaldības komandas darbam.

Savukārt, pērn par ģimenei draudzīgāko pašvaldību Latvijā tika atzīts Madonas novads, kas, protams, arī ļāva justies gandarītam par pašvaldības komandas sasniegumiem. Demogrāfijas jautājumi visas Latvijas mērogā nav vienkārši, vienlaikus tādi atbalsta mehānismi kā brīvpusdienas skolās, bezmaksas pirmsskolas izglītība, atbalsts vecākiem bērnu interešu izglītībā sporta, mākslas un mūzikas skolās, sniedz, manuprāt, pašvaldībai iespēju iedrošināt ļaudis bez bažām plānot dzīvi ilgākā laika posmā un veidot ģimenes.

Esmu pārliecināts, ka iespējas atpūsties aktīvi un nodarboties ar sportu ir ārkārtīgi svarīgs priekšnosacījums sakārtotai personīgai dzīvei un panākumiem darbā – veselīgs dzīvesveids veicina radošumu biznesā, profesionalitāti un arī drosmi pieņemt atbildīgus lēmumus. Madonas novads var lepoties arī ar to, ka 2020. gadā ieguva Trīs Zvaigžņu balvu “Gada sporta pašvaldība” un pēc tam bijis vairākkārt nominēts. Tas lielā mērā ir tāpēc, ka novadā ir ļoti daudz sporta dzīves entuziastu, kuri organizē gan profesionālās raudzes, gan masu tautas, tostarp bērnu un jauniešu, sporta pasākumus. Protams, mēs lepojamies ar daudziem no novada nākušajiem sportistiem.

Vēlos uzsvērt, ka balvas iedvesmo un kalpo kā novērtējums un mudinājums turpināt iesākto. Arī mēs, strādājot pašvaldībā, iegūstam informāciju, apstrādājam un interpretējam to no sava skatu punkta, tāpēc darba vērtējums no malas, veselīga kritika ir ļoti būtiska, lai procesus uzlabotu kopumā. Vietvaru vēlēšanas vienmēr ir laiks, kad analizēt iepriekš paveikto un, izstrādājot darbības programmu, novērtēt un uzstādīt atkal jaunus mērķus, un tad tos nodot vēlētājiem – uz izvērtēšanu, viņiem izdarot savu izvēli vēlēšanās.

