Ilustratīvs foto. Foto: Evija Trifanova/LETA

Kad nākamgad būs skolēnu brīvlaiki? Izglītības ministrija apstiprinājusi jaunā mācību gada sākuma, beigu un brīvdienu laikus Ieteikt







Šodien, 17. decembrī, valdībā tika apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais noteikumu projekts par 2024./2025. mācību gada sākuma, beigu un brīvdienu laikiem, tā portālu LA.LV informēja IZM Komunikācijas nodaļā.

2025./2026. mācību gads Latvijas skolās sāksies 2025. gada 1. septembrī.

1.–8. klasēm un 10.–11. klasēm mācību gads noslēgsies 2026. gada 29. maijā, savukārt 9. klašu skolēniem – 12. jūnijā, bet 12. klašu beidzējiem – 29. jūnijā.

Mācību gadā ir divi semestri

Pirmais semestris ilgs no 2025. gada 1. septembra līdz 19. decembrim.

Otrais semestris 1.–8. klasēm un 10.–11. klasēm – no 2026. gada 5. janvāra līdz 29. maijam. 9. klasēm 2. semestris ilgs no 2026. gada 5. janvāra līdz 12. jūnijam, bet 12. klasēm – no 2026. gada 5. janvāra 19. jūnijam.

Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas

Rudens brīvdienas – no 2025. gada 20. oktobra līdz 2025. gada 24. oktobrim;

Ziemas brīvdienas – no 2025. gada 22. decembra līdz 2026. gada 2. janvārim;

Pavasara brīvdienas – no 2026. gada 9. marta līdz 2026. gada 13. martam;

Vasaras brīvdienas – 1.–8. klasēm un 10.–11. klasēm – no 2026. gada 1.jūnija līdz 31. augustam.

Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī.

Tāpat noteikumi paredz – ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm.