TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs vaicāja, kā skolēna turpmāko dzīvi ietekmē tas, ja viņu vienā un tajā pašā klasē atstāj uz otru gadu nesekmības dēļ. “Sakiet lūdzu, kā ietekmē visu emocionālo, psihisko stāvokli, ja 9.klases skolnieks nenokārto eksāmenu un viņš paliek uz otru gadu? Vai tas tiešām atrisinās skolēna zināšanas konkrētajā priekšmetā, piemērām, matemātikā? Manuprāt, tas neatrisina problēmu un tikai salauž jaunieti,” vaicāja skatītājs.

Uz TV24 skatītāja jautājumu atbildēja pusaudžu terapeits, Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Sakss Konstantinovs, izklāstot savu redzējumu.

“Pilnīgi pareizi, tas neko neatrisina! No pētījumu un pedagoģijas viedokļa, atstāšana uz otru gadu [tajā pašā klasē] ir viena no vissliktākajām lietām, kas ar bērnu var notikt. Tas ir dažādu iemeslu dēļ. Un arī no pētījumiem ir redzams, ja arī bērns paliek uz otru gadu, tad principā viņa izredzes pabeigt to klasi un veiksmīgi kaut kur startēt tālāk ir relatīvi ļoti nelielas. Tā ir viena no sliktākajām lietām, ko var izdarīt bērnam,” skaidroja pusaudžu terapeits Konstantinovs.

Kā šāds izglītības iestādes lēmums ietekmē skolēna emocionālo pašsajūtu?

“Tas iedragā viņa identitāti. Ja viņš ir 9.klases skolnieks, tad viņam vajadzēs mācīties kopā ar jaunākiem bērniem, un šādā vecumā viņš tad jūtas diezgan pazemojoši. Parasti tas noved pie tā, ka tas pusaudzis vairs vispār negrib iet uz skolu. Protams, ir risinājumi. Es neiesaku to bērnu atstāt tajā pašā skolā. Ja tas nav strādājis vienreiz, tad kāds ir iemesls domāt, ka tas strādās otrreiz? Un arī šī psiholoģiskā iemesla dēļ. Ja tas ir jādara, tad noteikti ir vērts viņu pārlikt uz citu skolu, kur viņam nav šīs te priekšvēstures,” tā uz skatītāja jautājumu atbildēja Konstantinovs TV24 raidījumā “Uz līnijas”.

