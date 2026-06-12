“Kafijas aparātam arī bail?!” Internetā smejas par neparastu šūnu apraides paziņojumu 0
Spēcīgo negaisu laikā iedzīvotāji daļa Latvijas saņēma šūnu apraides brīdinājumus par iespējamiem bīstamiem laikapstākļiem. Taču sociālajos medijos uzmanību piesaistīja kāds neparasts gadījums – brīdinājums bija parādījies nevis telefonā, bet gan uz kafijas automāta ekrāna.
Ar notikušo kāds soctīklotājs dalījās vietnē “Threads”. Viņš raksta: “No kafijas aparāta ko šādu nebiju gaidījis.” Ieraksts ātri vien izraisīja virkni asprātīgu reakciju.
“Kafijas aparātam arī bail,” jokoja viens no komentētājiem.
Savukārt cita lietotāja ieskatā ierīce vienkārši rūpējusies par saimnieku: “Tas grib, lai tu vairāk kafiju iedzer, jo varbūt elektrības nebūs, lai pagatavotu vēl.”
Netrūka arī komentāru par pašas šūnu apraides sistēmas darbību. Kāds lietotājs norādīja, ka ir pārsteigts par cilvēku sūdzībām par šīs funkcijas neesamību ierīcēs.
“Man ir divas planšetes – viena izlaista 2015. gadā, otra 2016. gadā, un abām ir šī funkcija. Kas tā par problēmu tiem, kuri sūdzas, ja tā ir pat 10 gadus vecās planšetēs?” rakstīja komentētājs.
Vēl cits piebilda, ka šūnu apraides funkcija esot sastopama pat vecajos podziņtelefonos.
Tikmēr citi diskutēja par brīdinājumu nepieciešamību un biežumu. “Kafijas aparāts izplatīja dezinformāciju,” ironizēja viens no komentētājiem, piebilstot, ka Rīgā negaiss neesot šķitis pietiekoši spēcīgs, lai “nodeldētu” šūnu apraides sistēmu.