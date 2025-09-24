Foto: Unsplash

Kādā vecumā kaķis tiek uzskatīts par vecu: atbild veterinārārsts 0

Kaķa ceļš no rotaļīga kaķēna līdz cienījamam senioram ir pilns ar prieku, izaicinājumiem un mīlestību. Taču, kaķim sasniedzot seniora vecumu, ir jāpielāgo aprūpe, lai nodrošinātu viņa labsajūtu zelta gados.

Veterinārārsts Dr. Lukmans Džaveds skaidro, kad kaķis tiek uzskatīts par senioru, kādas ir novecošanas pazīmes un kā parūpēties par savu mīluli šajā dzīves posmā.

Kad kaķis ir seniors?

Kaķi par senioriem tiek uzskatīti 11–14 gadu vecumā, bet par geriatriskiem – sasniedzot 15 gadus un vairāk.

Salīdzinājumi ar cilvēka vecumu, piemēram, apgalvojumi, ka viens kaķa gads atbilst 15 cilvēka gadiem, nav medicīniski precīzi, jo kaķu attīstības temps atšķiras.

Piemēram, 6 mēnešu vecs kaķēns var būt dzimumbriedis, kas neatbilst 10 gadus veca bērna attīstībai. Tāpēc kaķa vecumu labāk vērtēt tieši kaķu gados, nevis pielīdzinot cilvēka vecumam.

