Cik tālu kaķi aizklīst no mājām: eksperts nosauc 5 iemeslus, kāpēc arī mājas kaķi klaiņo 0
Kaķi ir zinātkāri un neatkarīgi dzīvnieki, kas nereti dodas tālos klejojumos, ja tiem ir piekļuve āra videi. Atšķirībā no dzīvokļa kaķiem, kuri visu laiku pavada telpās, privātmāju kaķi bieži izpēta apkārtni, dažkārt aizklīstot pat vairāku kilometru attālumā no mājām.
Sertificēta kaķu uzvedības speciāliste Klēra Steirsa vietnē Pets Radar skaidro, kāpēc kaķi pamet mājas un cik tālu tie var aiziet, kā arī sniedz padomus, kā samazināt to vēlmi klaiņot.
Cik tālu kaķi var aizklīst
Pētījumi, kuros izmantoti GPS izsekotāji, atklāj kaķu klejošanas paradumus. Saskaņā ar Klēras Steirsas citēto pētījumu vairums kaķu aprobežojas ar 200 metru rādiusu ap mājām, taču daži, īpaši lauku apvidos, var veikt pat 1,6 kilometrus tālus ceļojumus.
Klejošanas attālums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp apkārtnes rakstura un kaķu populācijas blīvuma. Lauku kaķi, kuriem ir plašākas teritorijas un mazāk konkurences, mēdz klīst tālāk nekā pilsētas kaķi, kuri saskaras ar blīvāku apbūvi un lielāku kaķu skaitu.
Turklāt tēviņi, īpaši nekastrēti, parasti pārvietojas tālāk, jo viņu teritorijas nereti pārklājas ar vairāku mātīšu areāliem, kas saistīts ar vairošanās instinktu. Pētījumi rāda, ka mātītēm ir mazākas mājas zonas, jo tās koncentrējas uz drošām vietām mazuļu audzināšanai.