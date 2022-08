“Kādam tiešām ir ilūzija, ka mēs ar savu ekonomiku varam uzturēt karu Ukrainā?” Elbakjans ieročiem neziedos Ieteikt







“Mēs dzīvojam demokrātiskā valstī un katram viedoklis var būt savs, man tas nedaudz atšķiras,” par kaujas drona “Bayraktar” iegādi un dāvināšanu Ukrainai TV24 raidījumā “Preses klubs” izsakās Raimonds Elbakjans, “Ghetto Games” izveidotājs.

“Es kopš kara sākuma arī saviem draugiem teicu, ka es esmu gatavs palīdzēt ar humanitārām lietām, es esmu gatavs palīdzēt cilvēkiem, kuri tiešām nonākuši nelaimē, bet es neatbalstīšu karu ne no vienas puses, ne otras puses. Man ir principi – es netirgoju narkotikas, alkoholu, cilvēkus un šī ir tā reize, kad, pieturoties pie saviem principiem, ieročiem es naudu nedošu!” viņa atklāj.

Viņš uzskata, ka tie, kuri karo, ar ieroču nepieciešamību un trūkumu arī tiks galā.

“Ja mums tiešām ir ilūzija, ka mēs ar savu ekonomiku varam uzturēt karu Ukrainā, tad es tomēr teiktu,ka varbūt labāk sakoncentrēties katram uz savu ikdienu un uz tām lietām, kas patiešām ilgtermiņā var palīdzēt mūsu valstij un tiem iedzīvotājiem, kas šeit dzīvo,” Elbakjans aicina.

Jau ziņots, ka arī Latvijā ir sākta ziedojumu vākšana kaujas drona “Bayraktar” iegādei un dāvināšanai Ukrainai, liecina informācija portālā “Ziedot.lv”.

Viens no ziedojumu vākšanas iniciatoriem mūziķis Ralfs Eilands internetā dalījies ar video, kurā norāda, ka ar ziedojumu “Latvijas bairaktaram” ir iespēja arī Latvijas iedzīvotājiem parādīt savu atbalstu Ukrainai šajā nežēlīgajā karā, kā arī ar ukraiņu rokām “nodot sveicienus krievu okupantiem”.

Kā norādīts iniciatīvas aprakstā mājaslapā “Ziedot.lv”, “Bayraktar TB2” ir Turcijā ražots, attālināti vadāms bezpilota kaujas lidaparāts jeb drons. Latvija nav pirmā valsts, kuras iedzīvotāji nolēmuši paust savu atbalstu Ukrainai, vācot ziedojumus šim kaujas lidaparātam. Līdzīgas akcijas jau notikušas, piemēram, Polijā, Lietuvā, Norvēģijā un Kanādā.

Latvijā dienas laikā kaujas drona “Bayraktar” iegādei un dāvināšanai Ukrainai savākti vairāk nekā 250 000 eiro, liecina informācija portālā “Ziedot.lv”.

Ziedojumu vākšana tika sākta 16.augusta rītā. Kopš ziedojumu vākšanas sākuma līdzekļus kaujas drona iegādei atvēlējuši gandrīz 8000 ziedotāju.

Kā liecina “Ziedot.lv” pieejamais ziedotāju saraksts, virkne ziedotāju izvēlas kā savu vārdu norādīt Latvijā darbojošos krievvalodīgos politiķus, piemēram, Eiropas Parlamenta deputāte Tatjana Ždanoka (LKS) sarakstos minēta vairāk nekā 10 reizes. Sociālajos medijos iedzīvotāji ironizē par šādu personvārdu parādīšanos ziedotāju rindās.

Iniciatīva publicēta otrdien, 16.augustā.

Kopumā “Latvijas bairaktaram” ir jāsavāc pieci miljoni eiro, bet iniciatīvas pirmajās stundās jeb līdz otrdienas plkst.8 vairāk nekā 200 ziedotāju šim mērķim ir saziedojuši ap 7000 eiro.

“Ar ziedojumu “Latvijas bairaktaram” ir iespēja arī mums parādīt savu atbalstu Ukrainai šajā nežēlīgajā karā, kā arī, ar ukraiņu rokām, nodot sveicienus krievu okupantiem!” tā par akciju vēsta viens no tās iniciatoriem Ralfs Eilands. Viņa ukraiņu draugs Volodymyr Biriukov, kurš arī ir ir projekta vēstnesis, piebilst: “Esmu bezgala pateicīgs par visu, ko Latvija jau ir darījusi Ukrainas labā! Mēs to redzam un no sirds novērtējam. Arī šis atbalsts manai tautai ir ļoti nepieciešams. Krievu okupantiem un Vladimiram Putinam nekas neizdosies, jo spēcīgā Ukrainas armija jau ir pierādījusi, ka spēj aizstāvēt ne tikai Ukrainu, bet arī visu civilizēto, demokrātisko un, pats galvenais, brīvo pasauli!”

Kopumā “Latvijas bairaktaram” ir jāsavāc 5 000 000 eiro.

