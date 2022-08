VIDEO. Palīdzēsim iegādāties Turcijas kaujas dronu “Bayraktar” Ukrainas armijai

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Arī Latvijā ir sākta ziedojumu vākšana kaujas drona “Bayraktar” iegādei un dāvināšanai Ukrainai, liecina informācija portālā “Ziedot.lv”.

Viens no ziedojumu vākšanas iniciatoriem mūziķis Ralfs Eilands internetā dalījies ar video, kurā norāda, ka ar ziedojumu “Latvijas bairaktaram” ir iespēja arī Latvijas iedzīvotājiem parādīt savu atbalstu Ukrainai šajā nežēlīgajā karā, kā arī ar ukraiņu rokām “nodot sveicienus krievu okupantiem”.

Kā norādīts iniciatīvas aprakstā mājaslapā “Ziedot.lv”, “Bayraktar TB2” ir Turcijā ražots, attālināti vadāms bezpilota kaujas lidaparāts jeb drons. Latvija nav pirmā valsts, kuras iedzīvotāji nolēmuši paust savu atbalstu Ukrainai, vācot ziedojumus šim kaujas lidaparātam. Līdzīgas akcijas jau notikušas, piemēram, Polijā, Lietuvā, Norvēģijā un Kanādā.

Iniciatīva publicēta otrdien, 16.augustā.

Kopumā “Latvijas bairaktaram” ir jāsavāc pieci miljoni eiro, bet iniciatīvas pirmajās stundās jeb līdz otrdienas plkst.8 vairāk nekā 200 ziedotāju šim mērķim ir saziedojuši ap 7000 eiro.

“Ar ziedojumu “Latvijas bairaktaram” ir iespēja arī mums parādīt savu atbalstu Ukrainai šajā nežēlīgajā karā, kā arī, ar ukraiņu rokām, nodot sveicienus krievu okupantiem!” tā par akciju vēsta viens no tās iniciatoriem Ralfs Eilands. Viņa ukraiņu draugs Volodymyr Biriukov, kurš arī ir ir projekta vēstnesis, piebilst: “Esmu bezgala pateicīgs par visu, ko Latvija jau ir darījusi Ukrainas labā! Mēs to redzam un no sirds novērtējam. Arī šis atbalsts manai tautai ir ļoti nepieciešams. Krievu okupantiem un Vladimiram Putinam nekas neizdosies, jo spēcīgā Ukrainas armija jau ir pierādījusi, ka spēj aizstāvēt ne tikai Ukrainu, bet arī visu civilizēto, demokrātisko un, pats galvenais, brīvo pasauli!”

Kopumā "Latvijas bairaktaram" ir jāsavāc 5 000 000 EUR.

Vēl vari zvanīt uz ziedojuma tālruni 90006561 (maksa par zvanu 4,27 EUR).

Arī Aizsardzības ministrija aicina iedzīvotājus iesaistīties akcijā bezpilota lidaparāta “Bayraktar” iegādei.

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) paudis viedokli, ka iedzīvotāju iniciatīva par Turcijā ražotā, augstas efektivitātes bezpilota lidaparāta “Bayraktar” iegādi Ukrainas vajadzībām būtu “vēl viens spēcīgs apliecinājums tam, ka Latvija turpinās atbalstīt Ukrainu, lai sekmētu tās aizsardzības spējas cīņā pret Krieviju”.

“No ministrijas puses sniegsim organizatorisko atbalstu, kopā ar “Ziedot.lv” koordinējot bezpilota lidaparāta iegādi un nodošanu Ukrainas armijai,” piebildis Pabriks.

