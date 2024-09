Vladimirs Putins un Kims Čenuns Foto. Scanpix/LETA

Kāds dāsns gājiens! Putins uzdāvinājis Ziemeļkorejas līderim Kimam netradicionālu dāvanu Ieteikt







Krievijas diktators Vladimirs Putins ir uzdāvinājis Ziemeļkorejas līderim Kimam Čenunam 24 šķirnes zirgus, ziņoja britu laikraksts “The Times”.

Saskaņā ar Krievijas Piejūras novada veterināro iestāžu paziņojumu 19 ērzeļi un piecas ķēves svētdien tika pārvesti pār šauro sauszemes robežu uz Ziemeļkoreju.

Saskaņā ar “The Times” ziņām šie zirgi ir Orlas rikšotāji, kas ir Kima iemīļota zirgu šķirne un uz kuriem viņš redzams propagandas fotogrāfijās. 2022.gadā uz Phenjanu tika nosūtīti 30 šīs šķirnes zirgi.

Lai gan Ziemeļkoreja izstrādā kodolieročus un ballistiskās raķetes, tā arī iegulda līdzekļus vienā no pasaules vecākajām militārajām tehnoloģijām, veidojot armijas zirgu vienību tīklu. Saskaņā ar oficiālām tirdzniecības atskaitēm Ziemeļkoreja no 2020. līdz 2023.gadam iztērējusi vismaz 600 000 ASV dolāru par šķirnes zirgiem, kas importēti no Krievijas.

Kimam šo zirgu vērtība vairāk ir simboliska, nevis militāra, jo zirgiem ir svarīga loma Kima un viņa ģimenes personības kultā. Valsts mediju reportāžās par Kima bērnību un jaunību parādīts, kā viņš jājis ar zirgu kopā ar savu tēvu Kimu Čeniru. 2018.gadā dramatisku fotogrāfiju sērijā viņš tika iemūžināts, jājot pa sniegu Ziemeļkorejas svētajā Pektusana kalnā kopā ar savu sievu Li Soldžu un māsu Kimu Jedžonu.

Dienvidkorejas laikraksts “Chosun Ilbo” neglaimojoši aprakstīja Kimu un viņa sievu kā “līdzīgus resnu elfu pārim no Gredzenu pavēlnieka”.

Ziemeļkorejas mediji februārī parādīja Kimu un viņa mazo meitiņu Džue jājam ar Orlas rikšotājiem militārā parādē, kas bija veltīta Korejas Tautas armijas 75 gadu jubilejai.

Putins un Kims jūnijā parakstīja “vispusējas partnerības vienošanos”, kas paredz abu valstu militāru sadarbību. Vēlāk tajā pašā mēnesī Kims uzdāvināja Putinam šķirnes suņu pāri, bet Putins uz to atbildēja, augustā nosūtot uz Ziemeļkoreju 447 kazas.