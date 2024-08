Krievijas prezidenta Vladimira Putina tēls, kas peldas asins vannā, ir redzams mītiņā pie Krievijas vēstniecības Berlīnē, kur vēlētāji stāvēja rindās, lai nodotu savas balsis Krievijas prezidenta “vēlēšanās” 2024. gada 17. martā. Foto: AFP/SCANPIX

Atriebība ir neizbēgama: Putins pats sev un Krievijai izracis bedri







Krievijas mūziķis Andrejs Makarevičs uzskata, ka diktators Vladimirs Putins pats sev un Krievijai izracis bedri.

Runājot par ukraiņu veikto uzbrukumu Kurskas apgabalā, intervijā “I Gryanul Grem” viņš uzsvēra, ka ar šo iebrukumu tika apgāzti daudzi mīti. Piemēram, par Krievijas ieroču neuzvaramību un pasaulē labāko armiju.

“Otrkārt, protams, jebkura armijas ieiešana kaut kur, jebkādi postījumi, nāves gadījumi vienmēr ir briesmīgi. Bet šeit man ir tikai viens jautājums – kāpēc jūs, Kurskas apgabala iedzīvotāji, balsojāt par nepareizo prezidentu? Tas ir karš, ko jūsu valsts ir sākusi, un karā ir atriebība, tā nāk,” viņš sacīja.

Jau vēstīts, ka Ukrainas armija turpina virzīties uz priekšu Krievijas Kurskas apgabala Sudžas rajonā, secinājusi ASV domnīca “Kara studiju institūts” (ISW).

ISW ziņoja, ka 22.augustā publiskotie ģeolokācijas dati liecina, ka Ukrainas spēki turpina nelielu virzību uz priekšu uz austrumiem no Sudžas.

Krievijas militārie blogeri ziņoja, ka Ukrainas spēki pavirzījušies uz priekšu arī uz ziemeļaustrumiem no Sudžas gar šoseju R-200 Sudža-Suhodolovku. Krievijas avoti arī apstiprina, ka saņemtas pretrunīgas ziņas par kaujām uz austrumiem no Sudžas netālu no Samorjadovas un Kozirevkas apdzīvotajām vietām, taču šajā teritorijā, iespējams, darbojas mobilas Ukrainas karaspēka grupas.

Vairāki krievu blogeri ziņoja, ka Ukrainas karaspēks pavirzījies uz ziemeļiem no Martinovkas ciema. Viņi arī vēstīja, ka Krievijas armija no jauna ieņēmusi divas apdzīvotas vietas uz dienvidaustrumiem no Sudžas, lai gan situācija šajā apgabalā joprojām ir neskaidra.

Kā ziņots, Ukrainas armija uzbrukumu Kurskas apgabalā sāka 6.augustā, pārraujot krievu robežapsardzību Sudžas rajonā, bet pēc tam sākot strauju virzību arī blakus esošajās teritorijās. Tādējādi, karadarbībai pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma ilgstot jau trešo gadu, Ukraina beidzot pārnesusi karu uz pašas agresorvalsts teritoriju.