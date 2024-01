Foto. REUTERS/Yves Herman/Illustration/File Photo

Kādus nederīgos medikamentus var nodot aptiekās un kā to darīt pareizi? Raidījumu cikla “EkoRAID” 3. raidījums jau 27. janvārī! Ieteikt







“EkoRAID” ir 16 raidījumu cikls par astoņām aktuālām ar dabu un tās aizsardzību saistītām tēmām – dosimies izzinošos izbraukumos, kā arī notiks ekspertu diskusijas kanāla TV24 studijā. Raidījums ir turpinājums jau iepriekšējos četrus gadus veidotajam Latgales reģionālās televīzijas raidījumu ciklam “Saudzēt. Saglabāt. Samīļot. Daba.”, kur arī vēstījām par dabas daudzveidību un vides aizsardzību.

“EkoRAID” raidījumi būs skatāmi jau 27. janvārī kanālā TV24 plkst. 9:30, kā arī ReTV kanāla Virszemes apraidē Latgales reģionālajā televīzijā 29. janvārī plkst. 17:30 un 30. janvārī plkst. 7:00.

Trešajā izbraukuma raidījumā kopā “Apotheka”, “Mēness aptieka” un “Euroaptieka” pārstāvēm vēstīsim kādus nederīgos medikamentus var nodot aptiekās un, kā to darīt pēc iespējas pareizāk, savukārt attālinātā intervijā ar Valsts vides dienesta atkritumu aprites departamenta direktora vietnieci Ilonu Trēziņu skaidrosim, kāpēc ir svarīgi veicināt sabiedrības izpratni par bīstamo atkritumu pareizu utilizāciju. Tāpat Rēzeknes slimnīcas galvenā māsā Elita Cīrule vairāk pastāstīs par to, kā ikdienā slimnīcas personāls strādā ar bīstamajiem atkritumiem – šķirošana konteineros un par specifisko anatomisko atkritumu uzglabāšanu specializētos ledusskapjos. Bet Rēzeknes slimnīcas apsaimniekotāja, akciju sabiedrības “BAO” ķīmiķis Guntis Pužulis stāstīts, kur bīstamie atkritumi no slimnīcas konteineriem nonāk tālāk un, kā norit to utilizācijas process.

TV24 studijā Rīgā ar nozares ekspertiem – Gati Pakarnu, kas ir atbildīgs par biodrošību Austrumu slimnīcas laboratorijas dienestā, un Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas infekciju slimību imūnķīmijas, virusuloģijas un parazitoloģijas daļas vadītājs un Zāļu valsts aģentūras direktora vietnieku Sergeju Akuliču diskusiju turpinās žurnāliste Anita Daukšte.

Pēc katras tematisko raidījumu pārraides televīzijās, tas tiks izvietots LRT mājas lapā www.lrtv.lv, vietnēs xtv.lv un la.lv, kā arī sociālās tīklošanās vietnēs: https://www.facebook.com/LatgalesRegionalaTV, https://www.youtube.com/@LatgalesRegionalaTV.

Raidījumu cikla “EkoRAID” izveides projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. #latvijasvidesaizsardzībasfonds