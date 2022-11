Foto. Scanpix/Jens Klingebiel

Kaimiņš dzīvoklī smēķē un viss smird. Vāc parakstus, lai varētu to aizliegt







Sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” sākta parakstu vākšana par aizliegumu smēķēt dzīvoklī, ja tas traucē kaimiņiem.

Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Matīss Ķeķers. Viņš skaidro, ka, lai gan viņa ģimenē neviens nesmēķē, kaimiņa dēļ jau trešo gadu ģimene spiests būt pasīvie smēķētāji, un teju katru vakaru ģimenē atskan sauciens “Smēķē!”, un kāds no mums pēc iespējas ātrāk steidzas aiztaisīt logu, lai dzīvoklī neieplūstu vēl vairāk dūmu.

Karstā laikā, kad logi ir vaļā visu nakti, nācies pamosties no tā, ka piesmēķēts ir viss dzīvoklis, un ir neiespējami to izvēdināt, jo dūmi iekļūst pa logiem. Savukārt pienākot aukstākam laikam, virtuve nereti ir pilna ar tabakas dūmu smaku arī tad, kad logs ir aizvērts, jo kaimiņa smēķēšanas sekas izplatās arī pa ventilācijas šahtu.

Kaimiņš saka, ka savā īpašumā var darīt, ko vēlas. Policija uz izsaukumiem nereaģē, jo no loga vai pie ventilācijas šahtām smēķēt nav aizliegts.

“Visvairāk sāp sirds par mūsu mazgadīgo bērnu, kurš ir spiests regulāri elpot tabakas dūmus. Atbildīgās institūcijas par smēķēšanas ierobežojumu kontroli, veselību un bērnu tiesību aizsardzību, nesaskata pamatu reaģēt, jo ir esošā likuma ierobežotas,” norāda idejas autors.

Viņš pauž, ka daudzus cilvēkus skar vai jebkurā brīdī var skart līdzīga problēma. Viņaprāt, ir nepieņemami, ka cilvēki spiesti kļūt par pasīvajiem smēķētājiem pret savu gribu. “Zinot, ka pasīvā smēķēšana līdz 40% paaugstina risku saslimt ar plaušu vēzi, par 40–60% pastiprina astmas simptomus, par 45% paaugstina sirds infarkta risku, utt., samaksa par dažu vārdu trūkumu likumā cilvēkiem, kas ar to saskaras, un valstij kopumā ir augsta,” teikts iniciatīvas aprakstā.

Daudzi priekšlikumi ierobežot smēķētāju brīvību saskaras ar pretestību no smēķētāju un tabakas izplatītāju puses, akcentē Ķeķers, tāpēc

viņš piedāvā abām pusēm samērīgu un vienkāršu risinājumu, kas neierobežos smēķētāju brīvību, ja neviens pret to neiebildīs, taču pasargās kaimiņus no pasīvās smēķēšanas.

Lai to izdarītu, viņš ierosina papildināt Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā noteiktos aizliegumus ar aizliegumu smēķēt dzīvojamās mājas dzīvoklī, ja tiek piesārņots cits šīs mājas dzīvoklis ar smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu vai augu smēķēšanas produktu dūmiem, vai elektronisko smēķēšanas ierīču tvaiku un tā iemītnieks pret to iebilst.

Ieviešot šo nelielo pārmaiņu, idejas autora ieskatā tiks veicināta sabiedrības veselība un paļāvība uz to, ka likums aizsargā katra cilvēka veselību, kas ir arī visas valsts un sabiedrības interesēs. Pārmaiņa palīdzēs izvairīties no konfliktiem un nodrošinās emocionāli labvēlīgāku vidi starp daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. Visbeidzot tiks nodrošināta Satversmē garantēto cilvēka pamattiesību ievērošana, jo ikvienam ir tiesības dzīvot tīrā un labvēlīgā vidē un elpot tīru un veselīgu gaisu.