Kalviņš: Neiespējami pārvarēt krīzi, ja nozare neuzticas ministram







Lelde Veinberga, TV24

“Ļoti grūti, es varētu teikt, ka gandrīz neiespējami,” uz jautājumu, vai var pārvarēt krīzi, ja veselības nozare neuzticas ministram, TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” atbild profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš.

“Līdzestība, ir tāds jēdziens arī slimnieku un ārstu attiecībās, un ja tās nav, tad ārstēšanas rezultāti ir ļoti vāji. Šajā gadījumā ir tas pats. Es arīdzan esmu mēģinājis runāt ar veselības aizsardzības jomas vadītājiem, tai skaitā Pavļuta kungu, un neesmu palicis apmierināts ar rezultātiem, ko ir izdevies sasniegt,” situāciju Latvijas veselības nozarē raksturo I. Kalviņš.

Politiķiem ir jāieklausās ekspertos, kuri ikdienā strādā nozarē, taču pēc profesora domām, arī veselības speciālisti pārāk tieši mēģina pārņemt citu valstu pieredzi, neveicot nepieciešamās korekcijas: “Eksperti arī zināmā mērā diezgan jocīgi izturējās, jo viena daļa atsaucās uz to viedokli, ko ir ģenerējušas citas valstis un to institūcijas, referējot uz to, ka, lūk, tie ir izsvērti lēmumi, viņi zina, kas ir jādara, mēs darīsim tāpat, un ja viņi rekomendēs – mēs darīsim.

Tikai mēs aizmirstam, ka tādā Dānijā visi gandrīz vakcinējušies, Portugālē un citur arīdzan. Un tur, protams, ar trešo poti var pagaidīt, jo viss ir sakārtots ar pirmajām divām. Ja mēs to pašu politiku pārņemam, bez nekādām korekcijām, nekas labs tur nesanāks, bet no otras puses – neuzklausīt ārstus, kuri strādā katru dienu, arīdzan nav nekāds prāta darbs.”

