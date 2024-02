Ilustratīvs attēls. Foto. LETA © Evija Trifanova

Kāpēc OCTA maksā tik, cik tā maksā, – ko apdrošinātāji ņem vērā, aprēķinot polises cenu







Gandrīz katrs auto īpašnieks vismaz reizi ir aizdomājies par to, kāpēc viņa auto OCTA maksā tieši tik, cik maksā. Salīdzinošajos kalkulatoros, ievadot sava auto reģistrācijas numuru, var ieraudzīt visdažādākās apdrošināšanas cenas. To, kā tad veidojas šīs cenas, un ko ņem vērā apdrošinātāji.

Viens no apdrošinātāju rūpīgāk glabātajiem noslēpumiem ir tas, kā tiek aprēķinātas Obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polises cenas. Katrai kompānijai ļauts noteikt to pēc saviem ieskatiem, tādēļ šīs summas var krietni atšķirties. Kā izrādās, Bonus-Malus klase ir tikai viens no vairākiem desmitiem faktoru, kas var ietekmēt to, cik maksāsiet par polisi, skaidro “360TV Ziņneši”.

Cenu ietekmē pat tādi aspekti, kā auto rezerves daļu cenas un ārstniecības pakalpojumu izmaksas – aptuveni divdesmit pieci procenti no OCTA izmaksām ir nevis par sasistiem dzelžiem, bet par ārstēšanos.

Kristaps Liecinieks, transporta apdrošināšanas speciālists atklāj, “Klasiskie faktori ir automašīnas marka, modelis, dzinēja jauda, deklarētā adrese, kas ļauj noteikt lokācijas vietu, vadītāja stāžs, vidējais nobraukums gadā, Bonus-Malus klase, negadījumu vēsture, arī aktīvi soda punkti.”

Tātad matemātika ir diezgan vienkārša – ja bieži gadās pārkāpt noteikumus vai iekulties negadījumos, visticamāk, tas sadārdzinās braucamrīku polises vēl daudzus gadus. Turklāt jau pavisam tuvā nākotnē dati par braucēju veikumu pie stūres ietekmēs apdrošināšanas cenas visā Eiropā.

Tāpēc, jau šodien ir vērts piedomāt pie tā, ko darīt pie stūres, jo diez vai apdrošināšana kļūs lētāka. Katra šīs dienas kļūda nākotnē var maksāt tikai dārgāk.

