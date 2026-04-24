Kāpēc tavs vecais viedtālrunis ir daudz bīstamāks, nekā tu domā – lūk, atbildes!
Daudziem tehnoloģiju entuziastiem vecu sīkrīku kolekcionēšana ir gandrīz vai lepnuma lieta, un viņi bieži uztur veco viedtālruņu kolekcijas. Citi vienkārši glabā vecos tālruņus “katram gadījumam” vai tāpēc, ka tajos varētu būt saglabājusies svarīga informācija, kas kādreiz var noderēt.
Tomēr, ja jūsu atvilktnē putekļus krāj vecs viedtālrunis, kuru jūs ilgi neesat lietojis, jums vajadzētu zināt: tas var radīt gan fiziskas, gan digitālas briesmas, raksta SlashGear.
Galvenā problēma ar vecajiem viedtālruņiem ir to litija jonu akumulatori. Laika gaitā tie nolietojas, zaudē drošību un kļūst potenciāli bīstami. Retos gadījumos, bet tomēr – tas var izraisīt tālruņa pārkaršanu, akumulatora spontānu uzbriešanu, aizdegšanos vai pat nelielu sprādzienu.
Pat ja šādi incidenti ir tiešām reti, tie ir dokumentēti reālajā dzīvē. Ievērojamais tehnoloģiju blogeris Aruns Maini medijam pastāstījis, ka rekordlielā karstuma viļņa laikā, kas skāra Apvienoto Karalisti 2022. gada vasarā, trīs viņa veco Samsung viedtālruņu baterijas sāka spontāni uzbriest.
Ja tomēr glabājat savus vecos viedtālruņus, tos ieteicams turēt vēsā, sausā vietā, periodiski uzlādēt akumulatoru līdz aptuveni 50% un izvairīties no pilnīgas izlādes. Ja ierīcei ir noņemams akumulators, vislabāk to izņemt.
Svarīgi arī atcerēties, ka litija jonu akumulatorus nedrīkst izmest parastos atkritumos – tie jānogādā īpašos elektronikas pārstrādes punktos vai veikalos, kas pieņem vecas elektroierīces.
Papildus fiziskajiem riskiem pastāv arī nopietni digitālie riski. Vecajos viedtālruņos joprojām glabājas visi jūsu dati – fotoattēli, ziņojumi, paroles un kontu informācija. Ja neesat ierīci atiestatījis, tajā var būt saglabājusies ļoti personiska informācija.
Problēmu vēl vairāk sarežģī tas, ka vecākie tālruņi vairs nesaņem drošības atjauninājumus, padarot tos īpaši neaizsargātus pret uzlaušanu un citiem kiberdraudiem. Pat ja viedtālrunis ir izslēgts, pilnībā izslēgt zādzības un datu piekļuves risku nevar.
Tāpēc eksperti iesaka periodiski pārbaudīt vecās ierīces, instalēt visus pieejamos atjauninājumus un, ja atbalsts jau ir beidzies, pārsūtīt svarīgos datus un veikt pilnīgu rūpnīcas statusa iestatīšanu.
Labāk arī šādus tālruņus bez vajadzības nepievienot mājas Wi-Fi tīklam, lai neradītu papildu riska punktu.