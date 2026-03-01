Elbakjans par jauniešiem, telefoniem un sociālajiem tīkliem: No efekta ir radies defekts 0

LA.LV
20:23, 1. marts 2026
Ziņas Latvijā

Klausoties daudzu teiktajā, ka “vecos laikos” jaunieši tā neuzvedās kā tagad, Raimonds Elbakjans, “Ghetto Games” izveidotājs, tikai daļēji piekrīt šim apgalvojumam, jo tagad ir cita situācija un citi laiki.

Kokteilis
Laimīgie! Marta pirmā nedēļa solās būt īpaši labvēlīga šīm četrām zodiaka zīmēm
Kokteilis
Cilvēki ar zelta sirdi: 4 datumi, kuros dzimušie rūpes par citiem liek 1. vietā
Pie pensionāru lodziņa? Ēriks Stendzenieks atklāj, cik iespaidīgu summiņu saņems no VID pēc deklarācijas iesniegšanas
Lasīt citas ziņas

TV 24 raidījumā “Preses klubs” viņš atzina, ka tad bija mobilais telefons “Nokia” bez interneta, nebija sociālo tīklu un viss ar to saistītais – bērni daudz laika pavadīja ārā, graužot semečkas un darot blēņas. Tagad ir citas problēmas – visi sēž iekšā un neiet ārā.

Video skatieties plašāk, ko R. Elbakjans saka par to, kas tagad notiek ar jau 12 gadus veciem bērniem un viņu domāšanu, pieeju modernajai pasaulei – viņa skatījums ir pozitīvs.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Man vienalga viss!” 8 frāzes, kas signalizē, ka cilvēkam tieši šobrīd ir nepieciešams līdzcilvēku atbalsts
Veselam
Šī ir visnogurdinošākā mūža desmitgade – tā izsūks visus dzīvības spēkus
Veselam
8 dzērieni, kas nomierina nervus labāk par tabletēm – to apstiprina zinātne
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.