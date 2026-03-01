Elbakjans par jauniešiem, telefoniem un sociālajiem tīkliem: No efekta ir radies defekts 0
Klausoties daudzu teiktajā, ka “vecos laikos” jaunieši tā neuzvedās kā tagad, Raimonds Elbakjans, “Ghetto Games” izveidotājs, tikai daļēji piekrīt šim apgalvojumam, jo tagad ir cita situācija un citi laiki.
TV 24 raidījumā “Preses klubs” viņš atzina, ka tad bija mobilais telefons “Nokia” bez interneta, nebija sociālo tīklu un viss ar to saistītais – bērni daudz laika pavadīja ārā, graužot semečkas un darot blēņas. Tagad ir citas problēmas – visi sēž iekšā un neiet ārā.
Video skatieties plašāk, ko R. Elbakjans saka par to, kas tagad notiek ar jau 12 gadus veciem bērniem un viņu domāšanu, pieeju modernajai pasaulei – viņa skatījums ir pozitīvs.