“Visvairāk tas skars budžeta klases ierīces.” Viedtālruņi kļūs ievērojami dārgāki, un to piedāvājums strauji saruks 76
Ikvienam, kurš plāno iegādāties jaunu viedtālruni 2026. gadā, visticamāk, nāksies krietni plašāk pavērt savu maciņu. Pieaugošās ražošanas izmaksas un globālās pārmaiņas tehnoloģiju tirgū liek prognozēt gan cenu kāpumu, gan arī kopējā viedtālruņu tirgus sarukumu.
Saskaņā ar digitālās nozares analītiķu uzņēmuma “Counterpoint Research” prognozēm globālais viedtālruņu tirgus 2026. gadā samazināsies par 2,1 procentu. Galvenais iemesls šai tendencei ir strauji pieaugošās komponentu, īpaši atmiņas mikroshēmu, izmaksas, kas tieši ietekmē ierīču gala cenu.
Atmiņas komponentu sadārdzinājums būtiski palielina izmaksas
Jau šobrīd DRAM atmiņas cenu kāpums ir ievērojami palielinājis viedtālruņu ražošanas izmaksas visos cenu segmentos. Visvairāk tas skar tieši budžeta klases ierīces, kur peļņas apmērs jau tā ir ļoti ierobežots.
Zemāko cenu segmentā, kur ierīces tiek pārdotas par mazāk nekā 200 ASV dolāriem (aptuveni 170 eiro), ražošanas izmaksas pieaugušas pat par 25 procentiem. “Counterpoint Research” pētījumu direktors Hvangs norāda, ka materiālu izmaksas šajā segmentā kopš gada sākuma jau ir pieaugušas par 20 – 30 procentiem.
Vidējās un augstākās klases tālruņi arī sadārdzināsies
Izmaksu kāpums neapstāsies pie budžeta segmenta. Prognozēts, ka vidējās klases viedtālruņu ražošanas izmaksas pieaugs par aptuveni 15 procentiem, savukārt augstākās klases ierīcēm – par 10 procentiem. “Counterpoint Research” paredz, ka līdz 2026. gada otrajam ceturksnim izmaksas varētu palielināties vēl par 10 – 15 procentiem.
Daļa no šī sadārdzinājuma neizbēgami tiks pārlikta uz pircēju pleciem. Analītiķi lēš, ka vidējā viedtālruņu pārdošanas cena 2026. gadā varētu būt par 6,9 procentiem augstāka nekā iepriekšējā gadā. Tas ir ievērojams kāpums, salīdzinot ar 2025. gada rudenī prognozētajiem 3,6 procentiem.
Mikroshēmu tirgus un mākslīgais intelekts ir cenu dzinējspēks
Būtisku lomu viedtālruņu cenu kāpumā spēlē arī globālais pusvadītāju tirgus un mākslīgā intelekta straujā attīstība. Galvenais spēlētājs šajā nozarē ir Taivānas uzņēmums TSMC, kas nodrošina mikroshēmas lielākajai daļai viedtālruņu ražotāju, tostarp “Apple”. TSMC tirgus daļa sasniedz aptuveni 71 procentu, kamēr konkurenti spēj nodrošināt vien nelielu daļu no nepieciešamā apjoma.
Saskaņā ar Dienvidkorejas mediju ziņojumiem, TSMC plāno mikroshēmu cenu pieaugumu par 3 – 5 procentiem gadā nākamo četru gadu laikā, taču atsevišķos gadījumos tas var sasniegt pat 10 procentus. Visvairāk sadārdzināsies mikroshēmas, kas ražotas, izmantojot progresīvās 2, 3, 4 un 5 nanometru tehnoloģijas.
Divu nanometru ražošanas process šobrīd ir īpaši pieprasīts. To izmanto tādi uzņēmumi kā “Qualcomm”, “MediaTek” un “Apple”, kas ražo mobilos procesorus. Lai gan Nvidia un AMD joprojām galvenokārt izmanto četru un piecu nanometru mikroshēmas, arī tie ir nozīmīgi TSMC klienti.
Pieredze rāda – augstākas komponentu iegādes cenas gandrīz vienmēr atspoguļojas arī gala patērētāju cenās. Tas nozīmē, ka nākamajos gados vadošie viedtālruņi kļūs vēl dārgāki, bet budžeta klases ierīču piedāvājums – ierobežotāks.