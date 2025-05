Aigars Vītols, Ķekavas novada Domes priekšsēdētāja vietnieks. Publicitātes foto.

Ne tā kā Imanta Ziedoņa “Pelēkajā pasakā”. Aigars Vītols ir stratēģis, plānotājs un vienlaikus darītājs tā, lai lietas notiek likumsakarīgi, loģiski un ar labu rezultātu. Jā, to var saukt par melno darbu, ko dara neredzamās frontes cīnītāji, un no kuru atbildības ir atkarīgs viss, bet galvenokārt – komandas un tās līderu slava. Aigars ir tipisks šīs frontes pārstāvis – basketbolā seškārtējs LBL čempions, viens no visu laiku labākajiem aizsardzības spēlētājiem, Latvijas izlases kapteinis, profesionālajā darbā šodien – Ķekavas novada domes deputāts, vicemērs attīstības jautājumos.

Mazs bērniņš Daugavas krastos

Vismaz trešajā paaudzē Aigara dzimta ir šeit. Viņš zina visus pakalnus, alas gar Daugavu, takas un taciņas, vēlāk arī namu iekšpagalmus. Kad Aigars man par to stāsta, gara acīm redzu visas idilliskās Likteņupes pļavas un mazo puiku, kurš joprojām Aigarā ir dzīvs. Tomēr nu jau ar biezu profesionāļa ādu.

“Kad 2009. gadā aizgāju no lielā sporta un atgriezos Ķekavā, biju pārsteigts, ka manu bērnības dienu iekšpagalmos nekas nav mainījies. Tik daudz laika pagājis – un nekas,” norāda vairāku sasaukumu novada deputāts Vītols, “tolaik man šķita, ka tas ir kas dīvains – kā tā var būt, ka pati svarīgākā vieta cilvēkam, pagalms pie namdurvīm, stāv kā stāvējis – tumšs un nesakopts.”

Kapteinim nav jābūt labākajam spēlētājam

Tas ir komandas sporta likums. Kapteinis ir emocionālais līderis – cilvēks, kurš komandas biedriem “tulko” treneri, zibensnovedējs, saistviela starp komandas biedriem, zvaigznēm un melnā darba darītājiem, komandu, treneri un sporta dzīves funkcionāriem. Vārdu sakot – cilvēks, kurš dara visu, lai komanda spīdētu. Aigars spēlē aizsardzībā, kas ir pozīcija citu zvaigžņu kaldināšanai. Vecais triks ar “man nevienam nekas nav jāpierāda” ir arī Aigara Vītola asinīs. Basketbolā viņš ielika savu būtību – iet uz uzvaru un darīt, kas jādara. Tāpat pašvaldībā. Bez liekas runāšanas viņš novada problēmas noskaita pa punktiem bez lirikas – precīzi un konkrēti. Arī problēmu risinājumus.

Pamainot vidi, ieraugi citas kvalitātes

Tā notika laikā, kad Aigars gadu nospēlēja Spānijas ABC līgas kluba komandā. Bija daudzas epizodes, kad uzbrukuma pēdējās sekundēs viņš gūst grozus – vairumā trīspunktniekus. Pašam pārsteigums un prieks par labi padarītu darbu.

Grūti atrast kādu atšķirīgu lietu, ko, pārejot no lielā sporta uz darbu pašvaldībā, Aigars varētu nosaukt kā jaunatklātu savā būtībā. Jo bumbas sports komandā un darbs komandā, kas sēž pie rakstāmgaldiem, patiesībā ir radniecīgi. Galvenās lietas ir vienādas – profesionāla saspēle, mērķis – uzvara, neapstāties pie sasniegtā. Kas nācis klāt?

Varbūt tā ir saķere ar zemi? Tā varētu nebūt nejaušība, ka Aigars politikā izvēlējās ZZS. Vecvecāki zemnieki ar visu, kas sētā pienākas – govis, vistas, aitas, siena laiks un dārza darbi, ir daļa mazā daugavēna bērnības. Un, re, – ZZS ir senākā, stabilākā partija ar nepārprotamām nacionālajām vērtībām. “Galu galā – katrā latvietī dzīvo zemnieks,” smej Aigars.

Kovidlaiks burtiski izdzina Vītolu no istabas. Viņš izgāja, uzplēsa piemājas pļavu, iestādīja kartupeļus, ķiplokus un dilles – visu, ko vajag zemnieka galdam. Un uzgāja izcilu vietu stresa noņemšanai!

Beidzot Nr. 1 Ķekavā? Kāpēc?

Stabilitātei. Tās vārdā ir vairāki pudi sālspiparu izēsti. “Mums ir tik sadrumstalots politiskais sastāvs! Tādā nav iespējams lietas regulēt ar dūri,” vaicāts par reāla līdera pozīcijas pieņemšanu, atbild Aigars.

“Ja mēs būtu vairākumā, varētu konstruktīvi plānot darbus un iet uz priekšu.

Bet pie tik daudzām partijām ņemšanās ir neizbēgama. Tas noēd laiku, enerģiju, resursus, un gala beigās cieš iedzīvotāji.

Diplomātija ir vienīgais veids, kā panākt kompromisu, jo visiem labs nebūsi nekad. Dūres politiku piekopjot, vienīgais sasniegums var būt lielo darbu pārcelšana uz nākamajiem četriem gadiem,” norāda Aigars Vītols.

Ķekava nekad nebūs gatava

Varam solīt brīnumlietas, ka Ķekava būs varenāka par Vatikānu un vēl visādas ģeķības. Tomēr realitātē katra diena nes klāt 1000 mazu vajadzību, ko apmierināt ir daudz būtiskāk nekā vienu lielu. Tai ikdienas priekšā nereti nākas atkāpties.

Novadā pilnā sparā turpinās apbūve, skrienot pa priekšu infrastruktūras izveidei. Ir kaudze “mirušo detālplānojumu”, kam bija būtiska nozīme, bet tie paslaucīti zem galda tā vārdā, lai ievilinātu vairāk iedzīvotāju – nodokļu maksātāju. Kaut kā gribas beidzot panākt to skrejošo attīstības vilcienu un sakārtot sliedes, pa kurām tas traucas. Bet atkal – tam vajadzīga stabila un profesionāla politiķu komanda ar pieredzējušu kapteini. Cerams, ka šajās vēlēšanās vēlētājs to izpratīs ar sirdi un atbildību pret savu novadu.

