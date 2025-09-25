“Kara laikā tā ir kaitniecība!” Slaidiņš kritizē runas par ātrām kara beigām Ukrainā 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš norādīja, ka Ukrainā sācies jauns baumu vilnis par “ātrām kara beigām”, kas atstāj negatīvu iespaidu uz karavīriem frontē.
Ukrainas komandieri par to izsakās diezgan skarbi. “To, ko politiķi ir samuldējuši, tas atstāj iespaidu uz karavīriem frontē,” uzsvēra Slaidiņš.
Pēdējās nedēļas laikā vairāki augstākās radas deputāti ir paziņojuši, ka drīz būšot kara beigas. Slaidiņš piebilda, ka arī pats šādus rakstus atradis. Tiek sacīts, ka ilgi vairs nebūs jākaro.
Tomēr ir skaidrs, ka Krievija šobrīd netaisās karu beigt, tāpēc šīs runas ir pilnīgi bezjēdzīgas, jo Krievijai nav izdevies sasniegt nevienu savu mērķi. Turklāt Kremlis visas diplomātiskās sarunas ir pārvērtis par farsu, uzsvēra Slaidiņš.
Kara laikā tā ir kaitniecība. Politiķiem ir viegli bārstīties ar paziņojumiem, bet vai viņi saprot, ko jūt karavīrs frontes līnijā?
Ja tiek teikts, ka miers būs drīz, tas var atstāt iespaidu uz mobilizāciju. “Ja karš tūlīt beigsies, kāpēc mums tur jāiet mobilizēties? Tūlīt jau viss,” skaidroja virsnieks, piebilstot, ka tas nav pareizi un nevar izslēgt, ka tas ir Kremļa pirksts, jo ir zināms, ka Krievija cenšas iejaukties Ukrainas iekšējās lietās.