Putins bargi soda neveiksmīgo ģenerāli, kurš bija atbildīgs par Kurskas apgabalu 0
Ģenerālpulkvedis Aleksandrs Lapins, kurš pazīstams ar virkni skaļu militāru neveiksmju, ir atlaists no dienesta un tiek pārcelts uz darbu Tatarstānā, raksta dialog.ua.
Krievijas diktators Vladimirs Putins turpina tīrīšanu pret tiem, kurus viņš uzskata par atbildīgiem par neveiksmēm Kurskas apgabalā. Ģenerālpulkvedis Aleksandrs Lapins, kurš komandēja apgabala aizsardzību, ir atlaists no amata. Par to 21. septembrī ziņoja Krievijas valdību atbalstošais izdevums RBC.
Lapins tiek izsūtīts uz Tatarstānu. Tur viņš ieņems Krievijas republikas vadītāja palīga amatu, kas nozīmē viņa militārās karjeras beigas.
Ziņots, ka jaunajā amatā Lapina uzdevums būs pavadīt Ukrainas iebrukuma dalībniekus un viņu ģimenes, organizēt līgumkaravīru vervēšanu un palīdzēt veterāniem, kuri atgriezušies.
Lapina vārds ir cieši saistīts ar Krievijas militārajām neveiksmēm pilna mēroga karā pret Ukrainu. 2022. gadā viņš komandēja Centrālo militāro apgabalu un Centra grupu. Tieši viņa vadībā Ukrainas armijas ātrais uzbrukums padzina Krievijas karaspēku no Harkivas apgabala.
2024. gadā Lapinam tika uzticēta Kurskas apgabala aizsardzība. Taču arī tur situācija kļuva katastrofāla: daļa reģiona nonāca Ukrainas spēku kontrolē.
Krieviem izdevās atgūt teritoriju tikai 2025. gada aprīļa beigās pēc deviņus mēnešus ilgām cīņām. Kremlis bija spiests lūgt karaspēku no Ziemeļkorejas diktatora Kima Čenuna, jo Krievijas bruņotie spēki paši nespēja atgūt Kurskas apgabalu. Ģenerāļa atkāpšanās ir nozīmīgi pierādījumi tam, cik sāpīga Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam bija Ukrainas Aizsardzības spēku ienākšana Kurskas apgabalā. Ukrainas bruņotie spēki nodemonstrēja, ka Maskava nespēj aizstāvēt savas robežas.