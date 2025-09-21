Vladimirs Putins
Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/LETA/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Putins bargi soda neveiksmīgo ģenerāli, kurš bija atbildīgs par Kurskas apgabalu 0

LA.LV
17:49, 21. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ģenerālpulkvedis Aleksandrs Lapins, kurš pazīstams ar virkni skaļu militāru neveiksmju, ir atlaists no dienesta un tiek pārcelts uz darbu Tatarstānā, raksta dialog.ua.

Reklāma
Reklāma
“Vecāki un pedagogi ir pastrādājuši noziegumu pret bērniem!” Skolotājs pastāsta par reālo situāciju skolās
Gadsimtiem rūpīgi glabāts noslēpums: ko par tevi atklāj tava dzimšanas mēneša akmens
“Mana meita noteikti nav vienīgā!” Tēvs brīdina vecākus, lai sargā bērnus no kebabnīcu darbiniekiem 16
Lasīt citas ziņas

Krievijas diktators Vladimirs Putins turpina tīrīšanu pret tiem, kurus viņš uzskata par atbildīgiem par neveiksmēm Kurskas apgabalā. Ģenerālpulkvedis Aleksandrs Lapins, kurš komandēja apgabala aizsardzību, ir atlaists no amata. Par to 21. septembrī ziņoja Krievijas valdību atbalstošais izdevums RBC.

Lapins tiek izsūtīts uz Tatarstānu. Tur viņš ieņems Krievijas republikas vadītāja palīga amatu, kas nozīmē viņa militārās karjeras beigas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Viedoklis
Kārlis Streips: 1094 ir mazāk nekā 150 tūkstoši – vai tiešām to nespēj saprast pat visstulbākais politikānis?
Bruņu vestu sāga Latvijas armijā: septiņu gadu iepirkums, nodokļu nemaksāšana un kriminālprocess
“Vecāki un pedagogi ir pastrādājuši noziegumu pret bērniem!” Skolotājs pastāsta par reālo situāciju skolās

Ziņots, ka jaunajā amatā Lapina uzdevums būs pavadīt Ukrainas iebrukuma dalībniekus un viņu ģimenes, organizēt līgumkaravīru vervēšanu un palīdzēt veterāniem, kuri atgriezušies.

Lapina vārds ir cieši saistīts ar Krievijas militārajām neveiksmēm pilna mēroga karā pret Ukrainu. 2022. gadā viņš komandēja Centrālo militāro apgabalu un Centra grupu. Tieši viņa vadībā Ukrainas armijas ātrais uzbrukums padzina Krievijas karaspēku no Harkivas apgabala.

2024. gadā Lapinam tika uzticēta Kurskas apgabala aizsardzība. Taču arī tur situācija kļuva katastrofāla: daļa reģiona nonāca Ukrainas spēku kontrolē.

Krieviem izdevās atgūt teritoriju tikai 2025. gada aprīļa beigās pēc deviņus mēnešus ilgām cīņām. Kremlis bija spiests lūgt karaspēku no Ziemeļkorejas diktatora Kima Čenuna, jo Krievijas bruņotie spēki paši nespēja atgūt Kurskas apgabalu. Ģenerāļa atkāpšanās ir nozīmīgi pierādījumi tam, cik sāpīga Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam bija Ukrainas Aizsardzības spēku ienākšana Kurskas apgabalā. Ukrainas bruņotie spēki nodemonstrēja, ka Maskava nespēj aizstāvēt savas robežas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Nesāks krist atombumbas, bet…” Slaidiņš par to, kas notiks, ja sabiedrotie Ukrainā ievedīs savus cilvēkus
Viņu tur ir simtiem – Putina “ēnu flote” pārpludinājusi Baltijas jūru: krasta apsardze atklāj satraucošas detaļas
“Katastrofa, kuras priekšā nobālēs 1941. gads,” ārsts-spīdzinātājs bailēs brīdina Krievijas armiju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.