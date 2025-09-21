“Nesāks krist atombumbas, bet…” Slaidiņš par to, kas notiks, ja sabiedrotie Ukrainā ievedīs savus cilvēkus 0
Vai NATO karo ar Krieviju? Krievijas draudi un agresīvā retorika rada jautājumus, kurā brīdī vārdi var pārvērsties par darbiem? Kamēr Maskava brīdina par “nepieciešamiem pasākumiem” un piesauc NATO tiešu iesaisti karā, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” uzsver, ka atombumbas nekritīs, taču skaidrībai par iespējamo rīcību ir jābūt jau tagad.
Skatītājs jautā: “Cik tad ilgi mēs varam baidīties? Vai tad tiešām uzreiz būs tā, ka, ja sabiedrotie Ukrainā ievedīs savus cilvēkus pēkšņi sāks krist atombumbas?”
“Tā situācija jau sāk kļūt nenormāli agresīva no Krievijas puses. Visi šie paziņojumi, skaidrs, ka runas par gaisa telpas slēgšanu ir radījušas pamatīgu svilpotāju Krievijas politiskajā elitē un tur ar oglīti vairs nepalīdzēs,” piebilda Slaidiņš.
Nesāks krist atombumbas, bet tur jābūt skaidram ko darīt, ja krievi uzšauj, piemēram, pa NATO spēkiem. Ko darīt? Uzbrukumu veikt Doņeckai, Luhanskai, vai sūdzēties ANO Drošības padomei, kāda būs tā darbība? Vai šaut ar 155 milimetru artilēriju pretī, iesaistīt gaisa spēkus un tad aiziet vaļā, tur ir jābūt skaidrībai un tas ir tas lielais nezināmais šobrīd, uzsvēra Slaidiņš.
Kartapolovs, Krievijas Valsts domes Aizsardzības komitejas priekšsēdētājs, par iespējamo gaisa telpas slēgšanu sacījis: “Mēs neesam tie, kas saasina situāciju, mēs neesam tie, kas slēdz šīs robežas – to dara mūsu bijušie partneri. Mēs neignorēsim visus šos nedraudzīgos soļus un tiks veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu mūsu reģionu drošību – pirmkārt un galvenokārt, protams, Kaļiņingradas apgabalā. Tur ir pietiekami daudz spēku un resursu, lai veiktu šos uzdevumus. Mēs to (ka NATO ir tieši iesaistīta karā Ukrainas pusē) jau sen esam redzējuši, mēs to zinām, un mūsu prezidents to ir teicis ne reizi vien — bet tā ir viņu izvēle, un tas viņiem nebeigsies vislabākajā veidā.”
Slaidiņš piebilst, ka tur nav pietiekami daudz spēku un resursu. “Viņi uzskata, ka NATO ir tieši iesaistījies Ukrainas pusē. Šobrīd tas podiņš rūgst,” uzskata Slaidiņš.
“Pagaidām pateikt kā būs rītdien vai turpināsies šī pati retorika draudēšana, gribētos redzēt, kāda būs NATO reakcija šobrīd, jo šajā gadījumā ir jāparāda rieksti, ja nekas nesekos, tad viņi sapratīs, ka var kaut ko citu izdarīt, secināja Slaidiņš.