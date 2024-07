Karbonādi? Cūkgaļas cena Latvijā diezgan pamanāmi samazinājusies Ieteikt







Latvijā cūkgaļas cena šogad maijā bija vidēji par 9% mazāka nekā 2023.gada maijā, bet par 0,5% mazāka nekā šogad aprīlī, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati.

Eiropas Savienībā (ES) cūkgaļas cena šogad maijā bija vidēji par 8% mazāka nekā 2023.gada maijā, bet salīdzinot ar 2024.gada aprīli pieauga par 0,4%. Tostarp Vācijā cūkgaļas cena gada laikā pieaugusi par 0,2%, Lietuvā – par 0,7% un Polijā – par 1,2%, bet Dānijā cūkgaļas cena kritusi par 1,5% un Lietuvā par 0,7%. Dati par Igauniju nav pieejami.

Publiskotie dati arī liecina, ka cūkgaļa maijā Latvijā bija par 7,9% dārgāka nekā vidēji ES. ES cūkas liemeņa tirgus cena maijā bija vidēji 219,88 eiro par 100 kilogramiem, savukārt Latvijā – 237,19 eiro.

Tajā pašā laikā Vācijā cūkas liemeņa tirgus cena maijā bija 231,14 eiro par 100 kilogramiem, Dānijā – 185,48 eiro, Polijā – 229,69 eiro, bet Lietuvā – 228,08 eiro.

Departamentā atzīmē, ka, salīdzinot ar 2023.gada pirmajiem trim mēnešiem, šogad trīs mēnešos nokauto dzīvnieku skaits ES ir samazinājies par 1,3%, savukārt Latvijā – samazinājies par 7,7%. Vienlaikus saražotās gaļas daudzums ES attiecīgajā periodā palielinājies par 0,3%, bet Latvijā – samazinājies par 7,4%.

ES importa apmēri 2024.gada trīs mēnešos, salīdzinot ar to pašu periodu 2023.gadā, nav mainījušies, tostarp imports pieaudzis no Norvēģijas par 10,2%, bet samazinājies no Šveices par 39,5% un Lielbritānijas – par 2%.

Tikmēr ES eksporta apmēri 2024.gada trīs mēnešos, salīdzinot ar tādu pašu periodu pērn, samazinājušies par 8,2%. Eksports palielinājies uz Vjetnamu par 84,7%, uz ASV – par 29,7%, uz Filipīnām – par 16,9% un uz Dienvidkoreju – par 9,8%, savukārt samazinājies uz Ķīnu par 21,9%, uz Austrāliju – par 18%, uz Japānu – par 15,6%, uz Kotdivuāru – par 11,9% un uz Lielbritāniju – par 2,9%.

Galvenie cūku produktu eksportētāji pasaulē 2024.gadā pirmajos trīs mēnešos bija ES, ASV, Kanāda un Brazīlija.