“Karos vēl? Karos vēl.” Slaidiņš norāda uz faktiem, kas skaidri liecina, ka kara beigas vēl nav tuvu 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukainā” izskanēja vērtējums par pašreizējo situāciju Krievijas un Ukrainas karā, uzsverot, ka Krievijas valdības nostāja faktiski bloķē reālu miera sarunu progresu.
Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks, norādīja, ka Krievijas paziņojumi par atteikšanos piekrist mieram uz frontes līnijām “de facto padara sarunas šobrīd par mazticamām, lai gan to iespējamība nav nulle, tāpēc nevar arī teikt, ka pašlaik tās nevarētu notikt”.
Vienlaikus tiek pieļauts scenārijs, ka Krievija varētu būt gatava sarunām tikai tad, ja tiktu sasniegti konkrēti militāri mērķi – jau tiktu ieņemta Konstantinovka, jo tai ir liela nozīme Donbasa frontē, un pilsētas krišana būtiski ietekmētu Ukrainas spēku loģistiku.
“Fakts ir tāds, ka pilsētas krišana sarežģīs Ukraiņas buņoto spēku apgādi visā Doņeckas apgabala ziemeļu daļā,” skaidro J. Slaidiņš, piebilstot, ka tas vienlaikus dotu Krievijai iespēju propagandas līmenī runāt par “karga pagrieziena punktu”.
Tiek uzsvērts, ka šobrīd būtisku izmaiņu frontē nav: “Tāpēc šobrīd nekas nemainās.” Eksperta vērtējumā Konstantinovka ir viens no galvenajiem Krievijas militārās darbības smagumpunktiem, kur koncentrēti uzbrukumi.
Pievienotajā video skatieties plašāku J. Slaidiņa skaidrojumu par aktuālo situāciju frontē un V. Putina iespējamo domu gājienu.