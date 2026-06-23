Tramps ir sajūsmā par Ukrainu; kas tieši viņam lika mainīt “nometnes” pusi? 2
ASV prezidents Donalds Tramps paudis lielu interesi un atzinību par Ukrainas pēdējā laika triecieniem militārajiem mērķiem Krievijas teritorijā. Kā ziņo laikraksts “Financial Times”, atsaucoties uz diviem avotiem, kuri ir informēti par G7 samita laikā notikušajām slēgtajām sarunām, Ukrainas panākumi kaujas laukā būtiski ietekmējuši Trampa skatījumu uz kara attīstību.
Saskaņā ar publikācijā pausto, augsta ranga Ukrainas amatpersonas uzskata, ka veiksmīgie Ukrainas uzbrukumi mudinājuši Trampu apsvērt stingrāku rīcību pret Krieviju, tostarp iespējamu sankciju pastiprināšanu Krievijas enerģētikas sektoram.
Amatpersonas norādījušas, ka pēdējā laikā parādās arvien vairāk pazīmju, ka ASV prezidents sāk sliekties uz aktīvāku Ukrainas atbalstīšanu.
Ukrainas amatpersonas laikrakstam paudušas viedokli, ka Tramps varētu būt gatavs izdarīt lielāku spiedienu uz Maskavu, lai panāktu kara izbeigšanu. Tomēr Kijivā joprojām valda piesardzība. Avoti atzinuši, ka Ukrainas puse joprojām skeptiski vērtē iespēju, ka Tramps pilnībā īstenos savus izteiktos solījumus.
“Financial Times” avoti norāda, ka pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski G7 samita laikā Tramps kļuvis atvērtāks idejai piegādāt Ukrainai papildu “Patriot” pretgaisa aizsardzības pārtvērējraķetes. Tāpat tiek apspriesta iespēja piešķirt Ukrainai licenci amerikāņu raķešu ražošanai.
Kāda Ukrainas amatpersona norādījusi, ka gala lēmumi būs atkarīgi no turpmākajām sarunām starp Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāru Rustemu Umerovu un ASV pārstāvjiem, kuru laikā paredzēts precizēt iespējamo sadarbības modeli.
Pēc medija rīcībā esošās informācijas, Zelenskim un Trampam G7 samita laikā bijusi gara saruna vakariņu laikā. Kā apgalvo Ukrainas amatpersona, pēc šīs tikšanās Tramps atzinis, ka viņu iespaidojuši Ukrainas pēdējā laika militārie sasniegumi.
“Financial Times” arī norāda, ka Tramps bieži maina savu nostāju jautājumos, kas saistīti ar Krievijas sākto karu Ukrainā. Tomēr tieši šī neprognozējamība, pēc izdevuma avotu teiktā, ir mazinājusi Maskavas pārliecību par to, ka Tramps spēs palīdzēt Vladimiram Putinam sasniegt viņa maksimālos mērķus Ukrainā.