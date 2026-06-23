VIDEO. Okupācijas vara nav komentējusi – dzelzceļa tilts pār Ziemeļkrimas kanālu pilnībā iznīcināts 0
Ukrainas armija pilnībā iznīcinājusi dzelzceļa tiltu pār Ziemeļkrimas kanālu, otrdien paziņojuši Ukrainas Īpašo operāciju spēki (SSO). “Atvainojiet, bet mums te oficiāls steidzams paziņojums – dzelzceļa tilta pār Ziemeļkrimas kanālu Krimā vairs nav,” teikts sociālās saziņas vietnēs izplatītajā SSO paziņojumā.
Triecienā, kas notika naktī uz pirmdienu, tika iznīcināts sliežu ceļš un sagruva viens no tilta laidumiem.
Pirmdien notikuma vietā ieradās krievu specializētā remonta tehnika, un naktī uz otrdienu tiltam tika dots atkārtots trieciens, iznīcinot remonta tehniku un nodarot jaunus bojājumus tilta atliekām.
Ukrainas armija jau iepriekš ziņoja par lidrobotu uzlidojumu Ziemeļkrimas tiltam naktī uz 18. jūniju.
Dzelzceļa līnija, uz kuras atrodas tilts, ir stratēģiski svarīga krievu iebrucējiem, jo pa to tiek pārvadāta smagā kara tehnika un degviela, lai apgādātu Krievijas armijas grupējumu dienvidu frontē.
Okupācijas iestādes notikušo pagaidām nav komentējušas.
Okupācijas iestādes notikušo pagaidām nav komentējušas