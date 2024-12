Foto. Scanpix/REUTERS/Eduard Korniyenko

Karš bliež arī pa kartupeļiem? "Draudzīgās" valstis atceļ dārzeņu un augļu piegādes Krievijai rubļa sabrukuma dēļ







Augļu un dārzeņu piegādātāji no valstīm, kuras Kremlis dēvē par “draudzīgām”, rubļa kursa sabrukuma dēļ atcēluši vairākus eksporta līgumus uz Krieviju. Specializētais izdevums EastFruit ziņo par to, atsaucoties uz tirgus avotiem. Pēc tā rakstītā, saskaņoto piegāžu atcelšana ietekmē importu no Turcijas, Ēģiptes un Irānas. Šo valstu uzņēmumi pieprasa cenu pārskatīšanu, lai atspoguļotu palielinātos valūtas riskus.

Kopš novembra sākuma rublis ir zaudējis vairāk nekā 10% attiecībā pret dolāru un eiro, pastiprinoties Amerikas finanšu sankcijām, kas skāra 50 Krievijas bankas, tostarp galveno – Gazprombank.

Trešdien, 27. novembrī, Amerikas valūtas kurss Forex pakāpās virs 114 rubļiem, un Eiropas valūta pirmo reizi kopš 2022. gada marta pārsniedza 120 rubļu atzīmi. Maskavas biržā, kur sankciju dēļ tika pārtraukta dolāra un eiro tirdzniecība, juaņa strauji pieauga: tās kurss sasniedza 15,2 rubļus, kas ir arī pusotra gada rekords.

Kopš augusta sākuma rubļa kurss ir samazinājies par 25%, paātrinot inflāciju importētajām precēm. Dārzeņu un augļu, kas galvenokārt ziemā tiek ievesti no ārzemēm, pārdevēji jau sākuši bremzēt preces, gaidot cenu vēl lielāku kāpumu, raksta EastFruit.

Saskaņā ar Rosstat datiem 25. novembrī pārtikas inflācija Krievijā sasniedza 10,2%, bet pamata augļu un dārzeņu cenas pieauga par desmitiem procentu. Tātad kopš gada sākuma kartupeļi sadārdzinājušies par 78,4%, kāposti – par 30,7%, bietes – par 27%. Gada griezumā dārgāki kļuva tomāti par 22,5%, gurķi – par 40,8%, sīpoli – par 17%.

Lai bremzētu inflācijas kāpumu, Krievijas valdība apsver iespēju atcelt nodokļus dārzeņu un augļu importam. Jo īpaši pabalsti var ietekmēt kartupeļu, sīpolu, burkānu, kāpostu un ābolu piegādi, novembrī ziņoja Ekonomikas attīstības ministrija.

Problēmas ar dārzeņiem Krievijā radās maija salnu dēļ, kam sekoja sausums un karstums Rostovas, Astrahaņas, Volgogradas apgabalos, kā arī Krasnodaras apgabalā un citos reģionos. Pēc Ekonomikas augstskolas aplēsēm, tas nesa par līdz 25% mazāku dārzeņu ražu.