Foto – Timurs Subhankulovs

Barterītis – aunazirņi pret mandarīniem. Kāpēc Krievijai norunāts šāds darījums ar Pakistānu? Ieteikt







Uzņēmumi no Krievijas un Pakistānas iedarbinājuši bartera tirdzniecības mehānismu, par to vienošanās otrdien tika parakstīta pirmā Pakistānas un Krievijas tirdzniecības un investīciju foruma kuluāros Maskavā, par to raksta izdevums Moscow Tmes.

Krievijas uzņēmums Astarta-Agrotrading eksportēs aunazirņus un lēcas apmaiņā pret mandarīniem un rīsiem no Pakistānas Meskay Femtee Trading Company. Līguma ietvaros Krievijas uzņēmums piegādās 20 000 tonnu aunazirņu, bet Pakistānas uzņēmums piegādās 20 000 tonnu rīsu, teikts līgumā. Saskaņā ar citu līgumu Krievijas puse apmaiņā pret 15 000 tonnu mandarīnu un 10 000 tonnu kartupeļu piegādās 15 000 tonnu aunazirņu un 10 000 tonnu lēcu.

“Krievija un Pakistāna piedzīvo zināmas grūtības veikt savstarpējos maksājumus. Tāpēc abas kompānijas nolēma uzsākt bartera tirdzniecības mehānismu,” aģentūra TASS citēusi Pakistānas tirdzniecības ministra vietnieku Nasiru Hamidu. Bartera tirdzniecības shēmas, kas izvairās no naudas pārvedumu un bankas maksājumu izmantošanas, palīdz uzņēmumiem izvairīties no nevajadzīgas Rietumu sankciju uzraugu uzmanības, norāda eksperti.

Krievija ir apspriedusi arī ar Ķīnu bartera tirdzniecības atsākšanu 2024.gada rudenī, ziņo aģentūras Reuters avoti, taču projekts pārdzīvo grūtības, galvenokārt atsevišķu uzņēmumu līmenī.

Krievijas Federācijas Ekonomikas attīstības ministrija ir sagatavojusi ārējās tirdzniecības bartera darījumu navigatoru, kas piedāvā dažādus bartera un tā izpildes variantus, tostarp arī trīspusējos bartera darījumus. “Šobrīd notiek bartera darījumi ar Ķīnu, taču tie ir par metāliem un lauksaimniecības produktiem, kur produktu pašizmaksa tiek noteikta iepriekš,” aģentūrai Reuters stāstīja avots maksājumu tirgū.

Pēc viņa teiktā, Ķīnā ir speciālās ekonomiskās zonas, kuras tiek izmantotas, lai iegādātos šo produkciju un apmaiņā nodrošinātu Krieviju ar Ķīnas precēm. Problēma, pēc avota teiktā, ir tā, ka Ķīnai nevajag neko, izņemot resursus un pārtiku, un, lai parasts Krievijas Federācijas importētājs šajā barterī būtu trešā puse, ir jāved sarunas ar Krievijas metalurgiem un lauksaimniecības ražotājiem.