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Karstums kļūst neizturams! Parīzē aizliedz alkoholu, iedzīvotājus brīdina par nopietnām briesmām 0

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LA.LV
17:51, 21. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Svētdien lielu daļu Rietumeiropas turpina pārņemt karstuma vilnis, un tiek prognozēts, ka augsta gaisa temperatūra saglabāsies arī nākamajā nedēļā, vēsta ārvalstu mediji.

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Francijā karstuma dēļ atbildīgās varas iestādes ir aizliegušas alkohola lietošanu ikgadējā “Fête de la Musique” (Mūzikas dienas) festivālā Parīzē, kur svētdien tiek prognozēts, ka gaisa temperatūra sasniegs 35 grādu karstumu. Dažās Francijas dienvidu daļās un Spānijā gaisa temperatūra sasniegs 40 grādus.

Vairākos Francijas reģionos ir izsludināts sarkanā līmeņa karstuma brīdinājums.

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Parīzes mērs Emanuels Greguārs paziņojis, ka Parīzes parki un dārzi paliks atvērti visu diennakti, lai palīdzētu cilvēkiem, kas meklē vietas, kur atvēsināties.

Spānijā 14 reģionos ir spēkā karstuma brīdinājumi, dažviet gaidāms arī negaiss.

Spānijas nacionālā meteoroloģiskā aģentūra brīdinājusi par “ļoti augstu nakts un dienas temperatūru”, kas, visticamāk, nepazemināsies līdz nākamajai ceturtdienai.

Aģentūra paziņoja, ka ekstremālie laikapstākļi radīs “nopietnas briesmas” neaizsargātām personām, kā arī ikvienam, kas piedalās aktivitātēs brīvā dabā. Pastāv arī paaugstināts ugunsgrēku risks. Madrides apgabala daļās gaisa temperatūra varētu sasniegt aptuveni 40 grādu karstumu.

Tāpat tiek ziņots, ka Vācijā nedēļas nogalē vairāki cilvēki guvuši traumas no zibens spērieniem. Lielākajā daļā valsts joprojām ir spēkā karstuma brīdinājumi.

Lielbritānijas Meteoroloģijas birojs ir izdevis dzeltenā līmeņa brīdinājumu par ārkārtēju karstumu Anglijas un Velsas daļās, sākot no pirmdienas.

Kā jau ziņots, arī Latvijā šodien valda pamatīgs karstums. Svētdien gaiss iesila līdz +25…+29 grādiem, bet piekrastes rajonos līdz +20…+25 grādiem.

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