Izsludināts brīdinājums! Saulgriežu dienā laikapstākļi vietām var kļūt īpaši bīstami 1
Klāt saulgrieži! Un sinoptiķi ziņo vai “līs kā pa Jāņiem” vai varbūt saņemsim cita veida laikapstākļus!?
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu svētdienas rītā izplatījis brīdinājumus par iespējamu pērkona negaisu atsevišķos Latvijas reģionos un stipru karstumu Rīgā.
Pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm un lokāli arī krusu gaidāms svētdien no rīta un priekšpusdienā vietām Latvijas rietumos, taču dienas laikā veidosies negaisa mākoņi arī valsts austrumos.
Vēlāk izplatīts brīdinājums arī par Rīgā gaidāmu pērkona negaisu laikā no plkst. 11 līdz 14. Negaisu var pavadīt stipras lietusgāzes un krusa.
Savukārt pēcpusdienā Rīgā gaidāms stiprs karstums – gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +27 grādiem. Šis brīdinājums ir spēkā no plkst. 13 līdz 18.
Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums. Sākot ar pēcpusdienu daudzviet gaidāmas pērkona lietusgāzes, kas vietām būs ļoti stipras, un lokāli gaidāma arī krusa.
Vējš būs lēns, bet negaisa laikā brāzmās pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē.
Karsta diena gaidāma arī Rīgā, termometra stabiņam pakāpjoties līdz +27…+29 grādu atzīmei. No rīta spīdēs saule, tomēr pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies un gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Pūtīs lēns vējš, bet negaisa laikā tas būs brāzmains.