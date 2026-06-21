Foto: AFP/Scanpix/LETA

Izsludināts brīdinājums! Saulgriežu dienā laikapstākļi vietām var kļūt īpaši bīstami 1

Pievieno LA.LV
LETA
9:26, 21. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Klāt saulgrieži! Un sinoptiķi ziņo vai “līs kā pa Jāņiem” vai varbūt saņemsim cita veida laikapstākļus!?

Lietas, ko nekādā gadījumā nevajag ņemt līdzi uz kapiem – raugies, lai to nav arī somiņā vai makā!
Kokteilis
“Publiskajā telpā ir nonākusi mana privāta sarakste” – Armands Simsons pēc vārdu apmaiņas ar Arigo Toro atvainojas
Kokteilis
Ja Līgo ballītē satiktos pa vienam no katras zodiaka zīmes – ko kurš darītu? Auns pie ugunskura ierastos pirmais un paliktu pēdējais
Lasīt citas ziņas

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu svētdienas rītā izplatījis brīdinājumus par iespējamu pērkona negaisu atsevišķos Latvijas reģionos un stipru karstumu Rīgā.

Pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm un lokāli arī krusu gaidāms svētdien no rīta un priekšpusdienā vietām Latvijas rietumos, taču dienas laikā veidosies negaisa mākoņi arī valsts austrumos.

CITI ŠOBRĪD LASA
Saulgriežu burvība ir klāt! Šodien piedzīvojam gada garāko dienu un īsāko nakti
Kokteilis
“Publiskajā telpā ir nonākusi mana privāta sarakste” – Armands Simsons pēc vārdu apmaiņas ar Arigo Toro atvainojas
“Koncentrējieties uz savējo!” Itālijas premjere Meloni publiski noliek Trampu pie vietas, turpinot “kašķi”
Šis brīdinājums ir spēkā no plkst. 7.10 līdz 21.

Vēlāk izplatīts brīdinājums arī par Rīgā gaidāmu pērkona negaisu laikā no plkst. 11 līdz 14. Negaisu var pavadīt stipras lietusgāzes un krusa.

Savukārt pēcpusdienā Rīgā gaidāms stiprs karstums – gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +27 grādiem. Šis brīdinājums ir spēkā no plkst. 13 līdz 18.

Svētdien gaiss iesils līdz +25…+29 grādiem, bet piekrastes rajonos +20…+25 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums. Sākot ar pēcpusdienu daudzviet gaidāmas pērkona lietusgāzes, kas vietām būs ļoti stipras, un lokāli gaidāma arī krusa.

Vējš būs lēns, bet negaisa laikā brāzmās pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē.

Karsta diena gaidāma arī Rīgā, termometra stabiņam pakāpjoties līdz +27…+29 grādu atzīmei. No rīta spīdēs saule, tomēr pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies un gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Pūtīs lēns vējš, bet negaisa laikā tas būs brāzmains.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Gatavot lietussargus vai saulesbrilles? Sinoptiķis atklāj laika prognozi Jāņiem
Pirms Jāņiem gaidāms karstums: līdz cik grādiem rīt iesils gaiss?
Kāda laiks gaidāms pēdējā darba dienā pirms Jāņu brīvdienām?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.