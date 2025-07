FOTO: Lelde Gaile/Thread

Kas notiek ar "About You"? Pircēji šokā – saņem lietotu preci ar svešiem matiem un zīmējumiem







Iepirkšanās internetā parasti asociējas ar ērtību un ātru piegādi, taču kāda sieviete sociālajā platformā “Threads” dalījusies ar nepatīkamu pieredzi, kas liek aizdomāties par iepirkšanos populārajā interneta veikalā “About You”.

Gadiem iepērkoties šajā veikalā, viņa pirmo reizi saņēmusi pasūtījumu, kas izskatās pēc lietota produkta – panēsātas botas ar redzamām nolietojuma pazīmēm. “Tumsā likās, ka varbūt man rādās,” viņa raksta, pievienojot šokējošas fotogrāfijas.

“Sūti atpakaļ, viņi neko nepārbauda”

Komentāru sadaļā šī pieredze nav unikāla. Daudzi citi lietotāji dalās ar līdzīgiem stāstiem. Viena sieviete atklāj: “Sūti atpakaļ, viņi neko nepārbauda. Man vienreiz atnāca baltas ādas botas, visas sazīmētas ar pildspalvu.” Vēl kāda stāsta, ka saņēmusi Hoka sporta apavus kartona kastē ar pāris matiem iekšā.

Nav arī retums, kad sūdzības par bojātiem apaviem un apģērbiem tiek saņemtas atkārtoti. “Tieši tas pats ar sandalēm pirms mēneša – izdurti caurumi, netīra zole, iekšpēdai krāsa nodilusi. Vēl dabūju pacīnīties, lai atgriež naudu,” raksta cita lietotāja.

Arī citi veikali nav pasargāti no pārmetumiem

Daļa komentētāju norāda, ka šādas problēmas nav tikai “About You” īpatnība. Kāda sieviete min, ka agrāk dzirdējusi stāstus no “Sportland” darbiniekiem, kuri it kā esot paņēmuši stilīgas drēbes no veikala uz nedēļas nogali, bet pēc tam tās atlikuši atpakaļ pārdošanā. “Varbūt šeit ir līdzīga prakse,” viņa piebilst, liekot aizdomāties par kopējām nozares problēmām, kas skar arī populārus Latvijas veikalus.

“Neoriģinālas kastes un trūkstoši apavu maisiņi”

Vēl kāda sieviete atklāj, ka pēc tam, kad viņai no “About You” atsūtīja Karl Lagerfeld apavus neoriģinālās kastēs, bez apavu maisiņiem, kas normāli ir komplektā, viņa nolēmusi pārtraukt tur iepirkties. “Viņi aizbildinājās, ka oriģinālās kastes bieži tiek sabojātas, bet tāds skaidrojums mani nepārliecina,” viņa raksta.

Ko darīt, ja saņem lietotu preci?

Interneta iepirkšanās ērtības bieži apdraud preču kvalitāte un patiesais stāvoklis. Eksperti iesaka pirms pasūtījuma rūpīgi izpētīt atsauksmes, izmantot tikai uzticamus veikalus un, saņemot preci, to nekavējoties pārbaudīt. Ja atklājas defekti vai lietots produkts, nekavējoties jāveic preces atgriešana un jāziņo veikalā.

Tomēr ne visi lietotāji var lepoties ar veiksmīgu atgriešanas procesu – daudzos komentāros parādās stāsti par cīņu un birokrātiju, mēģinot saņemt naudas atmaksu.