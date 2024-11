Spānijai pārvarot savu mūsdienu vēsturē lielāko plūdu katastrofu, daudzas valstis visā Eiropā domā – vai mēs varētu būt nākamie? Zinātnieki jau sen ir brīdinājuši, ka klimata pārmaiņas nozīmē, ka ārkārtēji laikapstākļi kļūs arvien biežāki, un mudinājuši visus būt tiem gataviem.

Apvienotās karalistes galvaspilsētā Londonā dzīvo gandrīz deviņi miljoni cilvēku un tā ir Apvienotās Karalistes ekonomiskais centrs. Vai Londona tiktu galā, ja dažu stundu laikā tur nolītu gada norma, kā tas nesen notika Valensijā, Spānijā?

Lai gan ir grūti precīzi prognozēt, kāda būtu šāda nokrišņu apjoma ietekme, eksperti iepriekš ir teikuši, ka Londona nebūt nav gatava šāda veida plūdiem un tam būtu katastrofālas sekas. Janvārī neatkarīgs klimata izpētes pētījums, ko pasūtīja Londonas mērs Sadiks Khans, atklāja, ka Londona nav nopietni sagatavota smagiem plūdiem, kā arī ārkārtējam karstumam.

Londonas klimata noturības pārskats atklāja, ka plānošanas trūkums radīs “nāvējošu risku” visneaizsargātākajām kopienām, ziņo aģentūra BBC. Atbildot uz to, Khana kungs sacīja, ka viņa jaunākajā budžetā ir ierosināti papildu 3 miljoni sterliņu mārciņu, lai “paātrinātu pielāgošanos klimatam”.

Temzas barjera – kolosāls inženiertehniskais projekts, tas aptver 520 metrus upes netālu no Vulvičas un līdz šim ir pasargājis 1,4 miljonus londoniešu (un īpašumus aptuveni 320 miljardu mārciņu vērtībā) no vairāk nekā 100 plūdmaiņu plūdiem. Tomēr okeāns aug. Tā kā tiek prognozēts, ka jūras līmenis līdz 2100. gadam pieaugs pat par metru un sasilstošā pasaulē gaidāmi ekstrēmāki laikapstākļi, Vides aģentūra (EA) norāda, ka plūdmaiņu aizsardzība augšpus barjeras ir jāpaaugstina līdz 2050. gadam — 15 gadus agrāk, nekā paredzēts, vēstī The Guardians.

Temzas barjera ir inženiertehnikas brīnums. Atverot to, tā 20 metrus augstie vārti atrodas plakaniski, ļaujot ūdenim brīvi plūst cauri un arī kuģiem. Vētras laikā hidrauliskie cilindri aizgriež vārtus, lai izveidotu tērauda sienu, kas neļauj ūdenim plūst pret straumi. Katrs no 10 vārtiem var aizturēt 9000 tonnu ūdens; tas ir par ūdens līmeņa celšanos pasaules oekānos.

