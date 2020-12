Foto: Pexels.com

Kas raksturo “īstos” apavus? Ieteikt





Apavu nozīme cilvēka veselībai un ērtībām ir jau sen zināma un pašsaprotama. Tomēr reizēm pareizo apavu izvēle sagādā raizes, stresu un nereti arī beidzas ar nepareiziem pirkumiem, kuru rezultātā tiek traumētas pēdas, kājas un mugura, bojāta stāja.

Runā, ka “Atkārtošana – zināšanu māte”, tāpēc, lūk, tava iespēja atsvaidzināt atmiņu par to, kas raksturo “īstos” apavus!

P.S. Raksta beigās tevi gaida neliels bonuss – TOP 15 labākie Crocs apavi bērniem un pieaugušajiem. Aiziet!

Kāpēc ir svarīgi izvēlēties pareizos apavus?

Pareizie apavi – tas nav universāls kurpju pāris, kas der visiem cilvēkiem. Patiesībā tie ir apavi, kas atbilst vairākiem noteikumiem, un katram tie var būt pavisam citi – kādam ērtas botes, kādam iešļūcenes, kādam super-augsti papēži.

Neatkarīgi no apavu veida un dizaina, pareizie apavi:

● amortizē pēdu – starpzole ir galvenais apavu amortizators, kas, lauzīsim mītu, nesamazina soļa laikā radīto ķermeņa spiedienu uz pēdu. Tā vietā starpzole pagarina laiku līdz spiediena iedarbības brīdim, ļaujot ķermenim adaptēties, pasargājot balsta sistēmu no trieciena;

● atbalsta pēdu – pareiza ārējās, starpzoles un iekšējās zoles forma palīdz veidot stabilu balstu brīdī, kad pēda saskaras ar zemi;

● ir ērti – apaviem ir jābūt ērtiem jau pirmajā vilkšanas reizē;

● der pareizi – apaviem ir jābūt gana platiem un gariem, lai tava pēda justos “omulīgi”, t.i., lai apavi tai piekļautos, bet nebūtu cieši.

Pareizie apavi ļaus tev izbaudīt katru soli, katru noieto metru un kilometru un pasargās no veselības problēmām.

Kas raksturo “īstos” apavus?

Turpinājumā uzskaitītās apavu īpašības tipiski tiek asociētas ar ērtiem, kvalitatīviem apaviem, kas palīdz izvairīties no pēdu, kāju, muguras veselības problēmām.

Labi deroši

Apaviem jābūt ne tikai piemērotā garumā, bet arī platumā. Ja ražotājs nepiedāvā atsevišķus “platās pēdas” variantus reizē ar “klasiskajiem” apavu variantiem, piemēri apavus kas ir par pusizmēru-izmēru lielāki nekā tavas pēdas izmērs.

Stīva zole

Stīva zole pasargā pēdas priekšpusi un vidu no pārlieku lielas darba slodzes (pārlieku lielas pēdas locīšanas). Zolei ir jālokās, tai jābūt ērtai un izturīgai, bet vēlams, lai tā nebūtu pārlieku lokana.

U formas zoles

Papēdī un purngalā nedaudz noapaļota zole palīdzēs daudz vienmērīgāk sadalīt ķermeņa spiedienu uz pēdu, jo pēda veiks “noapaļotāku”, līdzenāku, maigāku soļa kustību no papēža uz purngalu.

Plašs purngals

Apavu purngalam būtu jābūt platākam nekā vidum vai papēdim – tādam, lai visus piecus pēdas pirkstus varētu ietilpināt bez to saspiešanas.

Mīksta, ērta apavu virspuse

Apavu virspusei, īpaši daļai virs pēdas vidus un pirkstiem, jābūt veidotai no mīksta un elastīga, lokana materiāla (piemēram, mīkstas ādas), lai pēda varētu pareizi locīties.

Mīksta, ērta iekšzole

Apavu iekšzolei jābūt ērtai un mīkstai. Ja visādi citādi tavi izvēlētie apavi atbilst ērtu apavu noteikumiem, atskaitot šo punktu, iegādājies ortopēdisko ieliktni, ar ko aizstāt oriģinālo apavu iekšzoli.

Foto: Pexels.com

Saldais ēdiens – labāko Crocs apavu TOP 15

Crocs apavi ir plaši pazīstami un pieprasīti visā pasaulē tieši to viegluma un ērtuma dēļ. Tavai uzmanībai – TOP 10 Crocs apavi bērniem un pieaugušajiem:

1. klasiskie “krokši” jeb Crocs Clog;

2. On-The-Clock Work Slip-On (vizuāli līdzīgi medicīnas personāla apaviem);

3. The Baya Lined – “krokši” ar silto iekšiņu;

4. The Walu Canvas loaferi;

5. The Classic Blitzen III Lined Clog – “galošas” ar silto iekšiņu;

6. The LiteRide Pacer botes;

7. The Men’s Swiftwater Wave Flip vīriešu jēzenes;

8. The Athens Flip sieviešu jēzenes;

9. The Sexi Flip jēzenes ar papildu stiprinājumu;

10. The Swiftwater Expedition Sandal sandales;

11. The Classic Slide klasiskās iešļūcenes;

12. The Kids’ Bayaband Clog klasiskie bērnu “krokši”;

13. The Kids’ Classic Lined Clog – siltie “krokši” bērniem;

14. The Brooklyn Low Wedge sieviešu sandales ar biezu zoli;

15. The Bistro Clog – “krokši” ar non-slip zoli, aizvērtu purngalu un biezāku augšpusi, lai pasargātu pēdu no apdegumiem u.c. virtuvē iespējamām traumām.

Tagad, kad zini, kas raksturo “īstos” apavus, laiks doties to medībās! Ienāc interneta veikalā 1a.lv un iegādājies savus īstos apavus par izdevīgu cenu jau tūlīt! Vairāk info un apavu piedāvājumu apskati 1a.lv!