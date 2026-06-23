Kas var apdraudēt vēlēšanu norisi? Pētnieks norāda uz sistēmas vājo punktu 0

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LA.LV
20:15, 23. jūnijs 2026
Viedokļi

Ilmārs Poikāns, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorijas pētnieks, TV24 raidījumā “Preses klubs” norādīja uz iespējamiem riskiem vēlēšanu sistēmās, īpaši izceļot datu reģistru nozīmi.

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Viņš skaidroja, ka, lai gan vēlēšanu sistēmas parasti tiek veidotas ar dažādiem drošības plāniem un riska scenārijiem, kritisks posms esot tieši savienotie vēlētāju reģistri. Ja šī sistēmas daļa tiktu traucēta vai nebūtu pieejama, tas varētu radīt būtiskas problēmas vēlēšanu norisei.

Pētnieks uzsvēra, ka mūsdienu apstākļos identifikācija un balsošanas fakta fiksēšana kļuvusi sarežģītāka, jo vairs ne vienmēr iespējams paļauties uz tradicionāliem dokumentiem, piemēram, pasēm, tādēļ nepieciešami citi tehniski risinājumi.

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Vienlaikus viņš pauda cerību, ka iepriekšējās sistēmas kļūdas ir ņemtas vērā un jaunākie uzlabojumi veikti tā, lai līdzīgi riski nākotnē tiktu mazināti.

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