Par ko cilvēki balsotu, ja rīt notiktu vēlēšanas? Iedzīvotāji aptaujā priekšgalā izvirza divas ļoti atšķirīgas partijas 0
Partiju popularitātes reitingā lielākais kritums ir Nacionālajai apvienībai (NA), bet starp līdzšinējās valdības partneriem lielākais atbalsts “Progresīvajiem”, liecina pētījumu centra SKDS veiktā Latvijas pilsoņu aptauja, kas tapusi pēc Latvijas Televīzijas (LTV) pasūtījuma.
Svarīgi piebilst, ka aptauja veikta pirms notikumiem, kas noveda līdz Evikas Siliņas (JV) valdības krišanai.
Ja rīt notiktu vēlēšanas, partija “Latvija pirmajā vietā” (LPV) saņemtu 9,3% – tas ir kāpums par 2,4 procentpunktiem. Otrajā vietā ierindotos “Progresīvie” ar 7,8% – partijas reitings pieaudzis par 0,9 procentpunktiem. Tālāk sekotu “Apvienotais saraksts”, par ko balsotu 6,8% vēlētāju – tas ir pieaugums par 0,8 procentpunktiem.
Nākamā populārākā partija ir “Suverēnā vara” ar nemainīgu 6,2% atbalstu. Tai seko partiju apvienība “Jaunā vienotība” ar nemainīgu 5,9% reitingu.
Tikmēr atbalsts ZZS ir audzis identiski “Progresīvajiem”, proti, par 0,9 procentpunktiem, sasniedzot 5,6%.
Savukārt NA tas samazinājies visstraujāk – no 6,4% uz 4,4%.
Partiju reitinga lejasdaļā ir partija “Platforma 21” ar 0,2% vēlētāju atbalstu. Tai seko “Kustība “Par!”” ar 0,3%, Jaunā konservatīvā partija ar 0,7% vēlētāju atbalstu. Latvijas Krievu savienību un partiju “Austošā saule Latvijai” atbalstītu pa 1%, “Saskaņas centru” – 1,5%, bet “Latvijas attīstībai” – 1,7% vēlētāju.
“Stabilitātei!” atbalsts šajā aptaujā samazinājies par 0,1 procentpunktu jeb līdz 2,6%, bet partijai “Mēs mainām noteikumus” atbalsts kāpis no 2,1% līdz 3,3%.
Pārrēķinot to aptaujāto atbildes, kuri jau ir izlēmuši, par ko balsot, un ņemot vērā arī viņu gatavība piedalīties vēlēšanās, piecu procentu barjeru pārvarētu astoņas partijas.
Pirmo vietu dalītu “Latvija pirmajā vietā” un “Progresīvie” – abām 14,9%. Tālāk sekotu “Apvienotais saraksts” ar 11,5%, “Jaunā vienotība” ar 11,3%, “Suverēnā vara” ar 10%, ZZS ar 8,7%, Nacionālā apvienība ar 8,2%, un virs iekļūšanas Saeimā barjeras ir arī “Mēs mainām noteikumus” ar 5,2%. Pēc šajos reitingos redzamā, partija “Mēs mainām noteikumus” pārrēķinātajā iespējamajā vēlēšanu iznākumā pirmo reizi pārvar piecu procentu barjeru.
Zem piecu procentu robežas šajā pārrēķinā savukārt paliktu “Stabilitātei!”, “Latvijas attīstībai”, “Saskaņas centrs” un pārējās partijas.
SKDS aptauju organizēja no 24. aprīļa līdz 6. maijam. Tajā – aptaujāja 1823 Latvijas pilsoņus vecumā no 18 līdz 75 gadiem visos Latvijas reģionos.