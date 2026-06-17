CVK gatavojas arī sliktākajam scenārijam: zināms, kas notiks, ja vēlēšanu laikā būs gaisa telpas apdraudējums 0
Pat ārkārtas situācijās, tostarp iespējamā gaisa telpas apdraudējuma gadījumā, Saeimas vēlēšanu process netiks pārtraukts. Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājs Māris Zviedris trešdien žurnālistiem uzsvēra, ka dažādiem krīzes scenārijiem jau ir izstrādāti rīcības plāni, kuros galvenā prioritāte ir cilvēku drošība, vienlaikus nodrošinot vēlēšanu norisi.
Viņš skaidroja, ka rīcība šādos gadījumos tiek organizēta atbilstoši Krīzes vadības centra vadlīnijām un brīdinājuma līmeņiem. Pie dzeltenā brīdinājuma vēlēšanu process turpinās, bet tiek ievērota pastiprināta gatavība un situācijas uzraudzība.
CVK priekšsēdētājs uzsvēra, ka cilvēku drošība ir galvenā prioritāte, vienlaikus saglabājot iespēju vēlētājiem nobalsot un nodrošinot vēlēšanu rezultātu uzticamību.
Apdraudējuma gadījumā vēlētāji un vēlēšanu komisiju darbinieki dotos uz drošu patvērumu, bet turpmākā rīcība tiktu koordinēta ar atbildīgajām institūcijām.
Zviedris arī uzsvēra, ka būtiska nozīme krīžu pārvarēšanā ir savlaicīgai informācijas apritei, tostarp izmantojot šūnapraides paziņojumus par izmaiņām balsošanas laikā vai alternatīvajiem vēlēšanu iecirkņiem.
Lai mazinātu iespējamos riskus, CVK aicina vēlētājus izmantot balsu nodošanu glabāšanā pirms vēlēšanu dienas.
Balsu nodošana glabāšanā paredzēta vairākās dienās pirms vēlēšanu dienas – no 28. septembra līdz 2. oktobrim noteiktos laikos, ļaujot vēlētājiem savu izvēli izdarīt savlaicīgi.
CVK arī norāda, ka līdz vēlēšanām turpinās pilnveidot un saskaņot rīcības algoritmus ar civilās aizsardzības institūcijām, lai nodrošinātu koordinētu rīcību un vēlēšanu procesa nepārtrauktību jebkuros apstākļos.
Jau ziņots, ka Ministru kabinets krīzes vadības sēdē aprīļa beigās nolēma vēlēšanu sistēmu izstrādi nodot valstij daļēji vai pilnībā piederošajiem uzņēmumiem SIA “Latvijas mobilais telefons” (LMT), SIA “Tet” un “Latvijas valsts meži” (LVM). Attiecīgi tika izbeigts līgums ar vēlēšanu platformas izstrādātāju “RIX Technologies”.
Šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma trešā panta astoto daļu, kas ļauj izņēmuma kārtā atkāpties no publiskā iepirkuma piemērošanas, ja tas nepieciešams būtisku valsts drošības interešu aizsardzībai, iepriekš skaidroja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM).