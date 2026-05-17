Ja IKT sistēmas nedarbojas, vai tas nozīmē, ka vēlēšanas ir apdraudētas? Čudars izskaidro patiesību
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars TV24 norāda, ka savu nostāju par vēlēšanu IT sistēmām jau paudis atbildīgajā Saeimas komisijā, kur tika skatīts gan laika grafiks, gan šo sistēmu ieviešana.
Čudars uzsver, ka viņam personīgi un arī ministrijai šobrīd nav šaubu par uzdevuma izpildes atbilstību. Viņš pauž pārliecību, ka nepieciešamie darbi tiks paveikti.
Vienlaikus ministrs atzīst, ka teorētiski var pastāvēt situācija, kurā IT sistēmas nedarbojas. Tomēr viņš uzsver, ka tas nenozīmē, ka vēlēšanas būtu apdraudētas. Šādā gadījumā vēlēšanu process būtu apgrūtināts, nevis neiespējams.
Čudars norāda, ka šāda situācija nozīmētu arī politisku atbildību, un viņš to esot atklāti pateicis.