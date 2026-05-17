Ja IKT sistēmas nedarbojas, vai tas nozīmē, ka vēlēšanas ir apdraudētas? Čudars izskaidro patiesību 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
16:32, 17. maijs 2026
Viedokļi

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars TV24 norāda, ka savu nostāju par vēlēšanu IT sistēmām jau paudis atbildīgajā Saeimas komisijā, kur tika skatīts gan laika grafiks, gan šo sistēmu ieviešana.

Kokteilis
Veiksme klauvēs pie durvīm: 5 zodiaka zīmju pārstāvji jau pavisam drīz iegūs laimīgo lozi
Ungārijas jaunais premjerministrs Maģars uzgājis slepenus dokumentus, kurus Orbāns nepaspēja līdz galam iznīcināt
Kokteilis
Janvāris – Valmiera, decembris – Ogre: kurā Latvijas pilsētā tev vajadzētu dzīvot, balstoties uz tavu dzimšanas mēnesi?
Lasīt citas ziņas

Čudars uzsver, ka viņam personīgi un arī ministrijai šobrīd nav šaubu par uzdevuma izpildes atbilstību. Viņš pauž pārliecību, ka nepieciešamie darbi tiks paveikti.

Vienlaikus ministrs atzīst, ka teorētiski var pastāvēt situācija, kurā IT sistēmas nedarbojas. Tomēr viņš uzsver, ka tas nenozīmē, ka vēlēšanas būtu apdraudētas. Šādā gadījumā vēlēšanu process būtu apgrūtināts, nevis neiespējams.

CITI ŠOBRĪD LASA
Z blogeris brīdina krievus: drīzumā pāri Krievijai lidos ne tikai droni, bet arī ballistiskās raķetes
Kokteilis
VIDEO. Mairis Briedis naktī piedzīvo negaidītu pārsteigumu savā vannas istabā
Kur palika nauda? Valsts kontrole atklāj, ka Ogres novada pašvaldībā neatbilstoši izlietoti vismaz 1,2 miljoni eiro

Čudars norāda, ka šāda situācija nozīmētu arī politisku atbildību, un viņš to esot atklāti pateicis.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Andrejs Ēķis izstrādājis Krievijas propagandas “vārdnīcu”. Lai pirms vēlēšanām vieglāk atpazīt oratorus, aiz kuriem var slēpties sveša ietekme
TV24
Katru reizi nonāk līdz domai pamest darbu… “Radio Skonto” personība Paula par smagāko periodu darbā – priekšvēlēšanu laiku
TV24
“Situācija neuzlabojas ne par matu!” Balodis satraukts par sabiedrības noskaņojumu un vēlēšanu bardaku
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.