Vai F-16 jau ir klāt un dara Ukrainā savu darbiņu? Rajevs minstinās: Par to pirmie paziņos krievi







Komentāru sniedz Igors Rajevs, 14.Saeimas deputāts, (frakcijām nepiederošs), NBS rezerves pulkvedis, militārais analītiķis.

Viedoklis un uzskats, ka Rietumu iznīcinātāji F-16 būs kā burvju nūjiņa šajā karā un kardināli mainīs kara gaitu, ka nu tik mēs varēsim priecāties. Bet laikam tā ir ilūzija. Šādu tēzi izvirza TV24 raidījums “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu.”

“Jā, F-16 ir labas lidmašīnas un šim karam viņas noderēs labi. Tās no topa augšgala šobrīd, bet tās modifikācijas, kas bija Nīderlandes armijai un dāņiem, ir jau ja ne novecojušas, tad vairs ne pēdējās un jaunākās. Tāpēc šīs divas armijas noņēma savas F-16 no bruņojuma un ielika mobilizācijas noliktavās,” lidaparātu specifikāciju skaidro Rajevs, NBS rezerves pulkvedis un militārais analītiķis.

Bet lidmašīnas nav nekā vērtas, ja jums nav labi sagatavotu pilotu, kuri spējīgi karot ar šīm lidmašīnām, akcentē eksperts.

Te nu mēs nonākam pie tās lietas, ka ukraiņiem šādus labus pilotus dabūt ir daudz sarežģītāk nekā saskrubināt kaut kur pussimt F-16 lidmašīnu, saka Rajevs.

“Tas cipars 12, par kuru tiek runāts, es domāju, ka pirmie 12 Ukrainas piloti Amerikā jau sen ir sagatavoti. Grūti pateikt, ko viņi tagad dara. Turklāt šī ir jau otrā piegāžu sērija.”

Rajevs atklāj, ka tad, kad kāda valsts iznāk ar skaļu paziņojumu: mēs piegādāsim šādu vai tādu kaujas tehniku 30 vienības, tad tas faktiski, pārtulkojot to parastā valodā, nozīmē, ka šīs 30 vienības jau ir Ukrainā. “Tvajag saprast šāda veida paziņojumus!”

Vai no tā secināms, ka F-16 jau ir Ukrainā? “Sagaidīsim oficiālu apstiprinājumu, kad F-16 tur reāli parādīsies, izpildot kādu uzdevumu. Ja F-16 jau veiktu gaisa operācijas Ukrainas gaisa telpā, kā mēs to zinātu? Krievija mums par to pastāstītu,” smejas militārists.