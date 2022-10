Kijivas centrs pirmdienas rītā pakļauts raķešu apšaudei, un saņemtas ziņas par bojāgājušajiem un ievainotajiem.

Ar raķetēm apšaudīti Ševčenko, Svjatošinskas, Holosivskas un Desnjanskas rajoni, vietnē “Telegram” paziņojusi Kijivas militārā administrācija.

Kijivas mērs Vitālijs Kličko iepriekš ziņoja, ka sprādzieni notikuši arī Solomjankas rajonā.

Kijivas militārā administrācija ziņo, ka Ševčenko rajonā bijuši trīs trāpījumi, aizdegušās sešas automašīnas un bojātas 15. Bojāts ielu segums.

Bojāti arī divi infrastruktūras objekti.

Iepriekš iekšlietu ministra padomnieks Rostislava Smirnovs ziņoja, ka Ševčenko rajonā nogalināti astoņi cilvēki.

Svjatošinskas rajonā cietusi kāda vienstāva ēka un ievainoti trīs cilvēki. Holosivskas rajonā konstatēti divi trāpījumi dažādiem kritiskās infrastruktūras objektiem. Sākotnēji ziņots par vienu cietušo.

Arī Desnjanskas rajonā trāpīts kādam kritiskās infrastruktūras objektam. Ievainots viens cilvēks, liecina Kijivas militārās administrācijas publiskotā informācija.

Iepriekš Kličko ziņoja, ka sprādzieni notikuši galvaspilsētas Ševčenko rajonā, kas ietver arī Kijivas vecpilsētu. Tur atrodas arī vairākas valdības ēkas. Eksplozijas notikušas arī Solomjankas rajonā. Galvaspilsētas centrā apturēta satiksme.

“Krievu teroristi uzbrūk galvaspilsētai! Raķetes trāpīja objektiem pilsētas centrā (Ševčenko rajonā) un Solomjankas rajonā. Gaisa trauksme un līdz ar to arī draudi turpinās,” paziņoja Kličko.

Kļičko mudināja galvaspilsētas iedzīvotājus trauksmes laikā palikt patvertnēs.

“Ja nav steidzamas vajadzības, šodien uz pilsētu labāk nebraukt. To pašu lūdzu priekšpilsētas iedzīvotājiem,” uzsvēra mērs.

Ukrainas kultūras ministrs Oleksandrs Tkačenko pavēstījis, ka raķešu apšaudes rezultātā Kijivas centrā bojāta Filharmonijas ēka, Hanenko muzejs un Ševčenko muzejs.

Satiksme pilsētas metro ir apturēta, bet metro stacijas darbojas kā patvertnes.

As a result of #Russia's terrorist attack on #Kyiv, there are civilian casualties. "The strike was deliberately carried out at rush hour just on a busy street so that more people would be killed", reports journalist Denis Kazanskyi. pic.twitter.com/0YFq4OiFPw

— NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022