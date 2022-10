Dzīvojamā māja Zaporižjā – nogalināti 17 un ievainoti 49 cilvēki. Foto: REUTERS/ SCANPIX/ LETA

Krievijas lidmašīnas naktī uz svētdienas apšaudījušas dzīvojamās mājas Zaporižjā – 12 nogalinātie, tostarp bērni Ieteikt







Ziņa atjaunota plkst. 13:47

Krievijas karaspēkam naktī uz svētdienu ar raķetēm apšaudot dzīvojamās mājas Zaporižjā, nogalināti 12 un ievainoti 49 cilvēki, paziņojušas Ukrainas amatpersonas.

Raķetes trāpījušas gan daudzdzīvokļu ēkām, gan privātmājām.

Sākumā Zaporižjas pilsētas padomes sekretārs Anatolijs Kurtevs paziņoja par 17 nogalinātajiem, taču Zaporižjas apgabala administrācijas vadītājs Oleksandrs Staruhs vēlāk precizēja, ka nogalināto skaits ir 12.

Kurtevs arī pavēstīja, ka nodarīti postījumi apmēram 50 daudzdzīvokļu ēkām un aptuveni 20 privātmājām. Vairākas ēkas pilnībā sagrautas.

Savukārt Staruhs informēja, ka slimnīcās nogādāti 49 ievainotie, kuru vidū ir seši bērni.

Pēc Ukrainas Gaisa spēku sniegtajām ziņām, uz Zaporižjas dzīvojamajām ēkām raidītas apmēram 16 raķetes. To vidū bijušas četras spārnotās raķetes H-22, kas palaistas no bumbvedējiem “Tu-22”, un divas vadāmās aviācijas raķetes H-59, kas palaistas no iznīcinātājiem “Su-35”, kā arī zenītraķetes, kas izšautas no raķešu palaišanas kompleksiem S-300.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis raķešu triecienu dzīvojamajām mājām Zaporižjā nosaucis par absolūto ļaunumu un uzsvēris, ka vainīgajiem par to būs jāatbild.

“Atkal Zaporižja. Atkal nesaudzīgi triecieni mierīgajiem cilvēkiem. Dzīvojamajām ēkām, tieši nakts vidū,” sociālajā tīklā “Facebook” ierakstījis Zelenskis.

“Absolūtā nelietība. Absolūtais ļaunums. Necilvēki un teroristi. No tā, kurš deva šo pavēli, un līdz visiem, kuri šo pavēli izpildīja. Viņi atbildēs. Noteikti. Likuma un cilvēku priekšā,” piebildis Zelenskis.

Jau ziņots, ka Krievijas karaspēks dzīvojamās ēkas Zaporižjā ar raķetēm apšaudīja arī naktī uz ceturtdienu. Pēc jaunākās informācijas, šajā raķešu triecienā nogalināti 17 cilvēki.