Ziņa papildināta plkst. 18:14

Ķīnā Tibetas autonomajā reģionā otrdien notika spēcīga zemestrīce, un tajā gājuši bojā vismaz 126 cilvēki, vēsta Ķīnas mediji.

Gandrīz 200 cilvēki ir ievainoti.

Pazemes grūdieni bija jūtami arī Nepālas galvaspilsētā Katmandu un atsevišķos Indijas rajonos.

6,8 magnitūdu zemestrīce notika Dinri apriņķī pie Nepālas robežas plkst.9.05 (plkst.3.05 pēc Latvijas laika), ziņoja Ķīnas Zemestrīču tīklu centrs.

ASV Ģeoloģiskais dienests reģistrēja 7,1 magnitūdas zemestrīci.

Zemestrīces epicentra tuvumā Dinri apriņķī sagruva daudzas ēkas. Šis apriņķis ar 62 000 iedzīvotāju atrodas Everesta kalna Ķīnas pusē.

Postījumi nodarīti vairāk nekā 1000 māju, vēsta ziņu aģentūra “Siņhua”.

“Dingri apriņķī un tā apkārtnē bija ļoti spēcīgi grūdieni, un daudzas ēkas epicentra tuvumā ir sabrukušas,” ziņo valsts raidorganizācija CCTV.

This tragic event has shaken the region, causing significant loss of life and widespread damage. @srinjoyc1 shares details with @Anchoramitaw . pic.twitter.com/F9lDmomuU2

The earthquake was felt very clearly in Dingri County and its surrounding areas, and many houses collapsed near the epicenter pic.twitter.com/70jdhYivGU

— RenderNature (@RenderNature) January 7, 2025