FOTO. Trampa nostājas maiņa Ukrainas jautājumā nav nejauša – šis cilvēks mainīja visu Trampa galvā
Lielbritānijas karalis Čārlzs III izšķiroši ietekmēja ASV prezidenta Donalda Trampa viedokļa maiņu, pārliecinot viņu par Ukrainas potenciālu uzvarēt karā pret Krieviju, ziņo laikraksts “The Telegraph”, atsaucoties uz diplomātiskajiem avotiem.
Privātās sarunas Trampa vizītes laikā Apvienotajā Karalistē, tostarp Vindzoras pilī notikušās pusdienas un vakariņas, bijušas “ļoti svarīgas”.
Karalis banketa uzrunā uzsvēra abu valstu ciešās aizsardzības un drošības saites, pieminot kopīgo atbalstu Ukrainai cīņā pret tirāniju un agresiju. Diplomātiskie avoti norāda, ka Trampa nostājas maiņa nav nejauša un sekoja drīz pēc sarunām ar karali.
Tramps, kurš izteicis apbrīnu par karalisko ģimeni, Čārlzu III nosauca par “ļoti, ļoti īpašu cilvēku”.
Turklāt ASV valsts sekretārs Marko Rubio apliecinājis Eiropas kolēģiem, ka Trampa retorikas maiņa attiecībā uz Ukrainu ir vērtējama pozitīvi.
Tāpat “Politico” ziņo, ka Trampa viedokļa izmaiņās liela loma bijusi arī Eiropas Komisijas prezidentei Urzulai fon der Leienai un sarunām ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Tramps Krieviju nodēvējis par “papīra tīģeri”, slavējot ukraiņu “lielo garu”.