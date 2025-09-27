foto: ZUMAPRESS.com/sacpix

FOTO. Trampa nostājas maiņa Ukrainas jautājumā nav nejauša – šis cilvēks mainīja visu Trampa galvā 0

LA.LV
9:50, 27. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Lielbritānijas karalis Čārlzs III izšķiroši ietekmēja ASV prezidenta Donalda Trampa viedokļa maiņu, pārliecinot viņu par Ukrainas potenciālu uzvarēt karā pret Krieviju, ziņo laikraksts “The Telegraph”, atsaucoties uz diplomātiskajiem avotiem.

Reklāma
Reklāma
Mājas
Kādā vecumā kaķis tiek uzskatīts par vecu: atbild veterinārārsts
“Kārums” sācis tirgot jaunu, neēdamu sieriņu; sabiedrība “starā”
Kokteilis
Numerologs atklāj, cik laulību jums paredzējis liktenis, balstoties uz jūsu dzimšanas datumu 7
Lasīt citas ziņas

Privātās sarunas Trampa vizītes laikā Apvienotajā Karalistē, tostarp Vindzoras pilī notikušās pusdienas un vakariņas, bijušas “ļoti svarīgas”.

Karalis banketa uzrunā uzsvēra abu valstu ciešās aizsardzības un drošības saites, pieminot kopīgo atbalstu Ukrainai cīņā pret tirāniju un agresiju. Diplomātiskie avoti norāda, ka Trampa nostājas maiņa nav nejauša un sekoja drīz pēc sarunām ar karali.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Mēs devām signālus dažām valstīm!” Zelenskis paziņo ko iepriekš neizpaustu saistībā ar krievu dronu skaitu Polijā
Veselam
Kas notiks ar tavu ķermeni, ja katru dienu ēdīsi bumbierus?
Veselam
Kā pārvarēt vientulību un atgūt dzīvesprieku: 10 pārbaudīti veidi

Tramps, kurš izteicis apbrīnu par karalisko ģimeni, Čārlzu III nosauca par “ļoti, ļoti īpašu cilvēku”.

Turklāt ASV valsts sekretārs Marko Rubio apliecinājis Eiropas kolēģiem, ka Trampa retorikas maiņa attiecībā uz Ukrainu ir vērtējama pozitīvi.

Tāpat “Politico” ziņo, ka Trampa viedokļa izmaiņās liela loma bijusi arī Eiropas Komisijas prezidentei Urzulai fon der Leienai un sarunām ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Tramps Krieviju nodēvējis par “papīra tīģeri”, slavējot ukraiņu “lielo garu”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Zelelenskis Trampam lūdz “Tomahawk” raķetes un sola likt Putinam sēsties pie sarunu galda
“Viņš var būtiski ietekmēt kara gaitu Ukrainā, ja vēlas, bet…” Tramps atklāj, kura rokās slēpjas spēcīgas kārtis
Lamatas Eiropai: Tramps speciāli izvirzījis neizpildāmus nosacījumus, lai izvairītos no spiediena uz Putinu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.