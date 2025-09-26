Zelelenskis Trampam lūdz “Tomahawk” raķetes un sola likt Putinam sēsties pie sarunu galda 0
Slēgtā ANO sanāksmē Volodimirs Zelenskis lūdza Donaldu Trampu nodrošināt Ukrainu ar “Tomahawk” raķetēm, kuras ir spējīgas pat sasniegt Maskavu, informē ārzemju medijs.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ANO Ģenerālās asamblejas ietvaros slēgtā tikšanās reizē ar ASV prezidentu Donaldu Trampu izvirzīja jautājumu par “Tomahawk” raķešu nodošanu Ukrainai. Saskaņā ar avotiem saruna starp abiem līderiem tika raksturota kā ārkārtīgi produktīva.
Pēc sarunām Zelenskis paziņoja, ka Amerikas prezidents ir atbalstoši reaģējis uz attiecīgo iniciatīvu. “Tomahawks” raķetes ar 1500 kilometru darbības rādiusu un 450 kilogramu smagu kaujas galviņu ievērojami pārspēj visas tālā darbības rādiusa sistēmas, kas iepriekš tika piegādātas Ukrainai.
Zelenska pašreizējais lūgums atšķiras no reiz līdzīga lūguma, kas tika izteikts Džo Baidenam. Bijušais Baltā nama vadītājs atteicās nodot šādas raķetes, baidoties no eskalācijas, jo pastāv iespēja, ka tās varētu trāpīt mērķiem Krievijas galvaspilsētā un apiet modernās pretgaisa aizsardzības sistēmas.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio vēlreiz informēja par Vašingtonas nostājas maiņu. Pēc diplomātu teiktā, viņš mudināja savus Eiropas kolēģus uztvert Trampa jauno retoriku pret Ukrainu “pēc iespējas pozitīvāk”.
Viņš arī uzsvēra, ka ASV prezidents ir ļoti dusmīgs uz Putinu par viņa iniciatīvu ignorēšanu, izbeigt karu, kurš ilgst jau trīsarpus gadus.
Zelenskis ieskicēja potenciālos mērķus, ja Kijeva iegādātos “Tomahawk” raķetes. Viņš piebilda, ka Kremlis varētu tikt pakļauts arī uzbrukumiem Ukrainas mērķiem, ja Maskava turpinās uzbrukt.” Ja viņi uzbruks mūsu enerģētikas sektoram, prezidents Tramps atbalsta ideju, ka mēs varam atbildēt,” sacīja Ukrainas līderis.
Eksperti uzskata Kijevas lūgumu par leģitīmu. Ukrainas Drošības un sadarbības centra vadītājs paskaidroja: “Loģika ir vienkārša un skaidra. Ja Krievijai ir tālas darbības raķetes, tad Ukrainai vajadzētu būt spējīgai uzbrukt līdzīgiem mērķiem.”
Viņš atgādināja, ka sabiedrotie iepriekš bija atteikušies piegādāt Kijevai tankus, un F-16 iznīcinātāju nodošanas apstiprināšana prasīja vairākus mēnešus.
Pēc Kuzana teiktā, Ukrainas stratēģiskais mērķis paliek nemainīgs: pēc iespējas ātrāk iegūt visu veidu ieročus, kas var stiprināt armiju un tuvināt kara beigas.