“Ignorēja vispārpieņemtās uzvedības normas.” Rēzeknes pašvaldība apvaino žurnālistu necieņā 27
Šodien Rēzeknes pašvaldībā notikusi darba grupas sēde, taču to nācies pārtraukt žurnālista izrādītās necieņas dēļ, vēsta pašvaldība. Tomēr žurnālista darba vieta – Latvijas Radio Latgales studija – norāda, ka pašvaldība ar savu publisko paziņojumu ir rīkojusies tendenciozi un vienpusēji.
Rēzeknes “Facebook” profilā tiek lēsts: “Otrdien, 30. decembrī, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā notika darba grupas kārtējā sēde, lai izvērtētu pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” un pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” turpmākās darbības modeļus.
Reaģējot uz Latvijas Radio Latgales studijas žurnālista Teņa Bikovska klaju necieņu un provokatīvu uzvedību un apzinātu darba grupas norises traucēšanu 30. decembra sanāksmē, darba grupas vadītāja Karīna Bartkeviča bija spiesta pārtraukt sanāksmi.
Par rupju darba procesa kārtības traucēšanu pašvaldība iesniedza iesniegumu Valsts policijā un lūdza par šo faktu uzsākt kriminālprocesu. Tāpat pašvaldība plāno vērsties Latvijas Žurnālistu mediju padomē, lūdzot izvērtēt žurnālista rīcības atbilstību profesionālās ētikas normām.”
Kā norādīts Rēzeknes mājaslapā, “minētais žurnālists, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot darba grupas darbu, neskatoties uz atkārtotiem lūgumiem atstāt sēžu zāli, atteicās pārtraukt filmēšanu. Tāpat T.Bikovskis demonstrēja atklātu un uzkrītošu necieņu pret atsevišķiem darba grupas locekļiem, ignorējot elementāras profesionālās komunikācijas normas.”
Arī Latvijas Radio Latgales studija publiski izteikusies par incidentu. Radio pārstāvji “Facebook” raksta: “Rēzeknes dome vēršas pret preses brīvību
Rēzeknes valstspilsētas domes izplatītā informācija par domes darba grupas pārtraukšanu žurnālista rīcības dēļ ir vienpusēja un tendencioza.
Žurnālists Tenis Bikovskis ieradās uz darba grupas tikšanos, lai turpinātu informēt sabiedrību par turpmāko GORA pārvaldības modeli. Žurnālistam tika norādīts, ka darba grupa ir slēgta, bet neuzrādīja nevienu normatīvo aktu, kas to apliecinātu. Darba grupas vadītāja izsludināja pārtraukumu, pēc kura ar pašvaldības policijas iesaisti žurnālistam lūdza darba grupas sēdi pamest, ko viņš arī izdarīja.
Tajā pašā laikā medija rīcībā esošā iepriekš minētās pašvaldības darba grupas rīkojumā ir punkts: „Dalībai darba grupas sēdēs uzaicināt pašvaldības domes deputātus, kā arī nepieciešamības gadījumā pieaicināt iestāžu vadītājus, kultūras darbiniekus, ekspertus, NVO pārstāvjus un citus speciālistus, kā arī organizēt iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanu.”
Pēdējā laika ziņas par Latgales vēstniecības GORS nākotnes scenārijiem, kā arī šodienas lēmums par pašvaldības kapitālsabiedrības „Austrumlatvijas koncertzāle” valdes locekles Diānas Zirniņas atstādināšanu piesaistījusi lielu sabiedrības uzmanību.
Latvijas Sabiedriskā medija uzdevums ir sekot līdzi būtisku lēmumu pieņemšanai un informēt par tiem sabiedrību.
Rēzeknes pašvaldības izplatītā informācija ir traktējama kā žurnālista iebiedēšanas mēģinājums un vēršanās pret Latvijas Sabiedriskā medija darbu, nepamatoti ierobežojot pieeju informācijai.”