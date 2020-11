Juris Pūce. Foto: Zane Bitere/LETA

KNAB resoriskajā pārbaudē vērtēs, vai Pūce ir prettiesiski izmantojis "Rīgas satiksmes" autostāvvietas caurlaidi





Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) resoriskajā pārbaudē izvērtēs publiski izskanējušo informāciju par nu jau demisionējušā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces (AP), iespējams, prettiesisku SIA “Rīgas satiksme” autostāvvietas caurlaides izmantošanu.

Vēl pirms Pūces atkāpšanās no amata, KNAB šonedēļ aģentūrai LETA apliecināja, ka atbilstoši savai kompetencei izvērtēs publiski izskanējušo informāciju, taču tobrīd neminēja vai tas notiks resoriskajā pārbaudē vai kriminālprocesā.

Šodien birojā apliecināja, ka informāciju par amatpersonu, iespējams, prettiesisku “Rīgas satiksme” autostāvvietu caurlaižu izmantošanu izvērtē resoriskajā pārbaudē.

Ar resorisko pārbaudi Kriminālprocesa likuma izpratnē saprot valsts iestādes un tās amatpersonu veiktu pārbaudi attiecībā uz iespējamu likuma pārkāpumu, izmantojot šīs iestādes darbību regulējošajā likumā noteiktās pilnvaras, kas nav kriminālprocesuālās pilnvaras.

Jau ziņots, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amats ir vakants no šodienas, jo vakar par atkāpšanos no tā paziņoja līdzšinējais ministrs Pūce un Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) Pūces demisiju bez kavēšanās pieņēma, aicinot AP uz šo posteni virzīt jaunu kandidātu.

Pūce no ministra amata nolēma atkāpties pēc tam, kad publiski sameloja, ka nav izmantojis vai nopietni lūdzis partijas biedriem sarūpēt viņam Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi.

Pūces bijušais partijas biedrs Māris Mičerevskis publiski paziņoja, ka Pūce viņam prasījis sagādāt Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi, taču Pūce sākumā taisnojās, ka tas esot bijis tikai joks.

Nākamajā dienā Pūce tomēr atzina, ka tas nav bijis joks, un ka viņš ir samelojis un tādā veidā pieļāvis kļūdu, par kuru viņam tagad kauns.

“Es par savu rīcību patiesi atvainojos un to no sirds nožēloju. Es esmu kļūdījies Rīgas pašvaldības autostāvvietu jautājumā, esmu patiesi izdarījis ļoti neveiksmīgu izvēli. Es esmu maldinājis savus kolēģus un Latvijas sabiedrību,” pauda Pūce, paziņojot par atkāpšanos no ministra amata.