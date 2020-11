Foto: Edijs Pālens/LETA

"Pūce ar autostāvvietu caurlaidi izdarīja to pašu, par ko atlaida Ušakovu," politologi izsaka minējumus





Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) ar gājienu sagādāt sev Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi izdarīja to pašu, par ko viņš atlaida galvaspilsētas iepriekšējo mēru Nilu Ušakovu (S), uzskata Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) lektore Lelde Metla-Rozentāle.

Viņa aģentūrai LETA pauda viedokli, ka politiķis parādīja dubulto morāli – tad tas bija slikti, bet, kad pats rīkojas, tad tas vairs nav slikti. Pūces atkāpšanos politoloģe vērtē pozitīvi, jo, viņasprāt, Pūcem nebija citas izejas, citādi pazūd jebkāda vērtību sistēma, par ko partija iestājas.

RSU lektore norādīja, ka Ušakova atlaišana ir apliecinājums tam, ka tas bija politisks lēmums. “Redzams, ka Pūce nebija gaišais tēls, kurš sēž mājās un domā, cik slikti rīkojies bijušais Rīgas mērs. Viņš izdarīja to pašu,” teica politoloģe, piebilstot, ka viņa atlaišanas lēmums pieņemts ne aiz vērtību pārliecības, bet politiskā uzstādījuma.

Vienlaikus viņa atzina, ka valstiski šī situācija ir slikta, jo ātri jāatrod kāds Pūces vietā, ņemot vērā, ka turpinās administratīvi teritoriālās reformas īstenošana, kur Pūce bija galvenais virzītājspēks.

Viņasprāt, ātri atrast kādu Pūces vietā būs līdzīgs stāsts, kā bija ar ekonomikas ministra Ralfa Nemiro (KPV LV) aiziešanu.

“Kaut ko atradīs, bet cik tas būs kvalificēts cilvēks tai brīdī, lai iekļautos un spētu atbalstīt pašvaldības cīņā ar Covid-19, un zināt, kur, kas notiek. Tas radīs zināmu apdraudējumu,” pauda eksperte.

Tā kā Pūce ir “Attīstībai/Par!” līdzpriekšsēdētājs un apvienību veidojošās partijas “Latvijas attīstībai” vadītājs, vaicāta, vai viņam nevajadzētu aiziet arī no šiem vadošajiem amatiem, politoloģe norādīja, ka “principā jā”.

Viņasprāt, no morāles un ētikas viedokļa Pūcem būtu jādomā par atkāpšanos no šiem augstajiem amatiem, jo viņš ir parādījis savu izpratni par lietām.

“Partijas valde ir institūcija, kas nodarbojas ar ideoloģisko un organizatorisko pusi. Ja ar to nodarbojas cilvēks, kura reputāciju cilvēki apšauba, tad man ir bažas, ko un kā tieši viņš organizē partijas darbā,” teica eksperte.

Lūgta komentēt, kādu ietekmi šis notikums atstās uz partiju un tās reitingiem, Metla-Rozentāle uzsvēra, ka to šobrīd grūti komentēt. Ja Pūce atkāpsies no visiem posteņiem, un uzņemsies visu vainu uz sevi, kā arī “izpirks partijas vārdu”, tad reitingi vairs nebūs tik apdraudēti.

Savukārt, ja viņš saglabās pozīciju partijas valdē, tad ir saskatāms risks, jo sabiedrība apšaubīs partijas politiku. Arī pretinieki to varētu izmantot, kā spēcīgu priekšvēlēšanu kārti, lai apšaubītu partijas tēlu un reputāciju. Vienlaikus Metla-Rozentāle akcentēja, ka, apzinoties to, cik ilgi Pūce bijis politikā, vienas caurlaides dēļ viņam būtu grūti atteikties no politiskās karjeras.

Viņasprāt, šis gadījums parāda, cik katrs solis politikā var daudz maksāt.

Atbildot uz jautājumu, kādas izredzes Pūcem ir vēl kādreiz kļūt par ministru vai ieņemt nozīmīgus amatus, Metla-Rozentāle norādīja, ka tas ir atkarīgs no sabiedrības politiskās kultūras, un no tā, cik negatīvi mēs šo gadījumu vērtējam.

“Ja vēlētāji saka, ka nekas tāds jau nav noticis, viņš kandidē vēlēšanās un tiek ievēlēts, tad viņam ir tiesības kļūt arī par ministru. Ja no mediju un sabiedrības puses būs jūtams nosodījums, tad tur vajadzēs diezgan lielu publisku nožēlu un sajūtu, ka viņš ir sapratis vainu un ir gatavs publiski izpirkt grēkus, lai sabiedrība viņam šo soli piedotu,” klāstīja politoloģe.

Viņa skaidroja, ja cilvēki šādu rīcību nosodīs un partija nākamajās vēlēšanās saņems mazāk balsu, partijā redzēs sasaisti, un sapratīs, ka jāņem vērā sabiedrības viedoklis. Tomēr, ja sabiedrība nereaģē, kā tas Latvijā parasti notiekot, tad politiskā elite atļaujas tā rīkoties, tur nekāda nožēla neseko, un persona, šādā gadījumā, turpinātu strādāt partijas valdē.

Politologs pieļauj, ka Pūce neatkāpās labprātīgi, bet partijas spiests

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) no amata, visticamāk, neatkāpās labprātīgi, bet partiju apvienības “Attīstībai/Par!” (AP) un “Progresīvie” spiests, šādu viedokli aģentūrai LETA pauda Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dekāns Jānis Ikstens.

Eksperts norādīja, ka, viņaprāt, šī atkāpšanās no amata nav tik “skaista un cēla”, kā varbūt izskatās. Viņš domā, ka Pūce izjutis zināmu spiedienu partiju apvienības iekšienē, īpaši ņemot vērā faktu, ka Rīgas domē AP ir izteiktā mazākumā iepretim partijai “Progresīvie”, lai gan viņi ir vienā frakcijā.

Politologs uzskata, ka “Progresīvie” varētu būt ļoti daudz jautājumu un grūti strādāt kopā ar AP, ņemot vērā šo notikumu. Tāpat viņš uzskata, ka jāņem vērā fakts, ka Pūce ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadītājs, un tā ir pašvaldību ministrija.

“Protams, ļoti iespējams, saprotot to, ka ar sīku blēdību viņi ir smagi iekrituši, faktiski, lai nezaudētu Rīgu, Pūce bija spiests atkāpties,” pauda Ikstens, vienlaikus piebilstot, ka arī sākotnējā politiķa retorika bijusi, ka tas bijis vien joks, un viņš neko nav prasījis.

Politologa ieskatā, tas liecinājis par pilnīgi skaidru un stingru noliegumu, tomēr šodien viņš nonācis pie šāda lēmuma.

Ikstens arī uzsvēra, ka “Kustības “Par!”” priekšsēdētājs Daniels Pavļuts minējis, ka turpmākajās dienās plānots diskutēt, kā turpināt kopīgo darbu apvienībā “Attīstībai/Par!”, tomēr viņš atgādināja, ka arī tad, kad tiesa pieņēma Mārtiņam Bondaram (AP) nelabvēlīgo lēmumu ar “Latvijas Krājbanku” saistītajā civillietā, partija vērtēja kopīgo darbu un no tā nekas neiznāca, ņemot vērā, ka Bondars vada Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju.

Ikstena ieskatā, tas sāk palikt nedaudz komiski. Tāpat viņš uzsvēra, ka kopumā ir labi, ka šādi mēri tiek pieņemti, jo, lai arī ar novēlošanos, bet politiķi saprot, ka viņiem ir jāpamet savi amati, “tāpēc, ka nedrīkst šādas lietas darīt principā, kā arī vēl bērnišķīgi melot”.

Eksperts atzina, ka “dziesma par Pūci kā nākamo premjeru ir nodziedāta”. Viņaprāt, būtisks ir jautājums, kurš no AP tiks virzīts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatā, un ļoti iespējams, šis trieciens Pūcem ir premjera Krišjāņa Kariņa (JV) valdību stiprinošs. “Brīdī, kad Pūce ir faktiski neitralizēts kā potenciālais Kariņa konkurents, saglabājas jautājums, vai ir kādi nākamie cilvēki [kas ieņemtu šo amatu],” teica eksperts.

Ikstens arī minēja, ka AP uz āru šo rādīs kā bezprecedenta godprātības piemēru un ārkārtīgi vīrišķīgu rīcību. “Ļoti iespējams kāds tam noticēs, bet patiesība būs redzama pēc mēneša diviem. Galvenais būs stāsts, ko teiks vēlētāji, kad būs jābalso,” piebilda politologs.

Šī notikuma ietekmi uz gaidāmajām vēlēšanām ekspertam bija grūti komentēt, vienlaikus viņš atzina, ka, ja Pūce nebūtu atkāpies, tad to pieminētu daudz vairāk. “Tagad atkārtojot, cik viņš pareizi rīkojies, kaut ar novēlošanos, izsit kaut kādus argumentus no politisko konkurentu rokām,” uzskata Ikstens.

Pūce ir AP līdzpriekšsēdētājs un apvienību veidojošās partijas “Latvijas attīstībai” vadītājs. Vaicāts, vai Pūcem nevajadzētu aiziet arī no šiem vadošajiem amatiem, Ikstens pauda, ka šis jautājums būtu jāadresē viņam pašam un partijai. Tomēr, ņemot vērā, ka partijai bija pieņemami, ka Bondars kā “sertificēts nevīža” Saeimā vada Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju, tad kāpēc lai tai pašai partijai nešķistu pieņemami, ka partiju vada cilvēks, kas mēģināja “izblēdīt caurlaidi”, retoriski vaicāja eksperts.

Viņš arī uzsvēra, ka šajā gadījumā nav ievērota laba pārvaldība – visticamāk, bijis iekšējs spiediens, taču uz āru to demonstrē, kā ārkārtīgi atbildīgu rīcību. Vaicāts, vai šāds solis varētu celt partijas reitingu, politologs atbildēja noraidoši.

Vaicāts, kādas izredzes ir Pūcem vēl kādreiz kļūt par ministru vai ieņemt nozīmīgus amatus valstī, eksperts atbildēja, ka, visticamāk, Pūcem nāksies iziet cauri kādai “politiskai šķīstītavai”, kas nozīmētu, ka viņam jāpiedalās nākamajās vēlēšanās un tajās jāuzvar, lai varētu teikt, ka “vēlētāji tomēr grib mani un mani novērtē, esmu vainu izpircis”.

LETA jau ziņoja, ka Pūce nolēmis atkāpties no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amata, aģentūru LETA informēja partijā “Latvijas attīstībai”.

Šādu lēmumu politiķis pieņēmis pēc bijušā partijas biedra Māra Mičerevska paziņojuma, ka Pūce viņam prasījis sagādāt Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi un iepriekš izmantojis kāda cita deputāta caurlaidi.