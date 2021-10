Foto: SHUTTERSTOCK

No spalvas pie revolvera: aizkaitināts redaktors šauj uz savu amata brāli







Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1921. gada 27. oktobrī

Vārds

No spalvas pie revolvera un ­kančukas. Šādu pārmaiņu līdzekļu izvēlē mūsu galvas pilsētā izdarījušas aprindas, kurām tas lielu godu nedara.

Pirmdienas vakarā kādā restoracijā “Latvijas Kareivja” redaktors pulkvedis-leitnants Plensners saticis “Svaru” redaktoru, mākslas akadēmijas profesoru Tilberģi un iesitis tam pļauku par “Svaru” 45. numurā ievietotu, pret Plen­sneru vērstu zīmējumu un sarunu (“Iz Olendorfa gramatikas”).

Uzcēlies no stiprā sitiena, T. lielā uztraukumā aizsteidzies uz mājām, sadabūjis revolveru un, atpakaļ braucot, ieraudzījis Pl. pa ielu aizejam no restoracijas. T. panācis Pl. un izšāvis uz to ar revolveru, bet šāviens tumsā nav ķēris.

T. izdevies atbruņot, pie kam darbā laista arī kančuka. T. nogādāts uz policiju, kur tas aizturēts. Kā ziņo, vakar Tilbergs atsvabināts pret 25.000 r. lielu drošību. Plensnerim viņa priekšniecība uzlikusi 3 dienu mājas arestu.