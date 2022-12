Foto – Timurs Subhankulovs

Jaunais Rīts

Raņķi. Pie mums sabiedriskā dzīve, lai arī gausi, tomēr nopietni sāk pieņemt dzīvāku gaitu. Par to mums jāpateicas A. Kronberga kungam. Ir mums nodibināta Savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība, kura strādā ar labiem panākumiem. Patlaban sākam nodibināt kopmoderniecību. Ievērojot to, ka atrodoties tālu no lielākām pilsētām, mums vienīgā izeja ir lopkopība un sviesta paŗdošana uz ārzemēm, cerēsim, ka kopmoderniecības lielo nozīmi rentnieki sāks saprast un ņems tajā jo dzīvāku dalību.