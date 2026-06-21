Ko tādu autobusā bieži nenākas dzirdēt! “Lux Express” šoferis negaidīti pārsteidz savus pasažierus 1
Ceļojot ar autobusu, pasažieri ir pieraduši pie ierastajiem atgādinājumiem par nepieciešamību piesprādzēties un par personīgo mantu neaizmiršanu. Reizēm cilvēki pat tajos neieklausās, taču kāda “Lux Express” autobusa vadītājs ar vienu teikumu spēja pievērst sev uzmanību, izraisot pasažieru sejās smaidus.
Platformā “TikTok” publicēts video ar kāda šoferīša teikto igauņu valodā. Pēc ierastā atgādinājuma rūpēties par savām mantām – neaizmirst tās autobusa salonā, viņš piebilda ko ļoti neparastu.
“Un lūgums vecākiem, kuri ceļo kopā ar bērniem – neaizmirstiet savus bērnus autobusā,” jokoja šoferis, kurš turpināja: “aizmirsti bērni nākotnē kļūst par tādiem pašiem autobusu vadītājiem kā es.”
Teiktais izpelnījies simpātijas no “TikTok” lietotājiem, kuri dzirdēto novērtēja ar neskaitāmiem “patīk”.
@hhannakas Kujutage siis seda last, kes tahab saada bussijuhiks😬🤣 #luxekspress ♬ originaalheli – Hanna
Jāatzīst, ka pie mums diezgan bieži novērots pretējais – sociālajos tīklos cilvēki mēdz dalīties savās sāpēs par ne pārāk patīkamām pieredzēm sabiedriskajā transportā.
Cilvēki bieži raksta par nelaipniem šoferiem, asiem komentāriem vai pārāk agresīvu braukšanu, tāpēc šis gadījums, lai gan no ārvalstīm, tomēr atgādina, cik ļoti svarīga ir sirsnīga un cilvēciska attieksme vienam pret otru. Tieši šādi mazi un cilvēcīgi mirkļi ikdienišķu braucienu padara daudz patīkamāku.
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